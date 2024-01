La Collanada prepara la primera assemblea oberta de l’any

Publicitat

L’entitat juvenil La Collanada fa crida a la ciutadania a assistir a la primera assemblea oberta de l’any, una trobada que té com a objectiu reflexionar, reinventar-se i crear un espai de cures i col·laboració.

Per tal de fer això han preparat unes dinàmiques a on poder qüestionar-se qui són i com volen evolucionar. També serà una oportunitat per parlar de si el sistema assembleari és el que més s’adequa a la seva tasca i com es volen replantejar el sentit de les activitats.

Hi haurà dinar per als assistents tot i que demanen confirmació prèvia.

