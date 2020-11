La cinquena edició del Festival d’Orgue, pendent de les restriccions

Aquest mes de novembre és previst que es faci a Capellades la cinquena edició del Festival d’Orgue. L’actual situació, amb les limitacions establertes pels rebrots, condiciona molt la programació del festival. La previsió era que comencés el diumenge 22 de novembre i s’allargui durant 4 caps de setmana. Si les restriccions es prorroguen, la intenció és reprogramar els concerts tan aviat com sigui possible.

El regidor de Cultura, Àngel Soteras, explica com “aquesta és una situació excepcional i per això treballem de manera diferent, però sense renunciar mai a una programació cultural de nivell i de la manera més segura possible. El Festival d’Orgue és una iniciativa que ha anat arrelant aquests 4 anys i que ha anat fidelitzant el seu públic i la nostra voluntat és mantenir-la i fer-ho amb el mateix nivell d’excel·lència. A més, és una oferta que per les seves característiques –un púbic no excessivament nombrós i un espai d’una amplitud excepcional- és especialment idònia en les actuals circumstàncies”.

Aquest any el Festival d’Orgue, organitzat conjuntament entre l’Ajuntament i els Amics de l’Orgue de l’església de Santa Maria de Capellades, combina el cant coral amb l’orgue. Les formacions convidades són la Coral Càrmina, els Barcelona Gòspel Messengers i el Cors ARSiNNova, que cantaran acompanyats a l’orgue per David Malet, Ramon Escalé i Adreu Diport, respectivament. Com és ja habitual de cada edició, també es compta amb Jonatan Carbó, acompanyant a l’orgue el contratenor Oriol Rosés, en el Concert Solidari de La Marató.

Les entrades s’han de comprar a la pàgina web entrapolis.com i els concerts són sempre els diumenges a les 6 de la tarda a l’església de Santa Maria.