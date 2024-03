La Casa del Teatre Nu acull l’espectacle Ariadna i el minotaure i la presentació del llibre Mata’m

Aquest cap de setmana la Casa del Teatre Nu està farcida d’actes. Dissabte amb teatre i diumenge amb la presentació d’un llibre.

“Ariadna i el minotaure”, un espectacle sobre l’assetjament sexual

Aquest dissabte es podrà veure i gaudir de l’obra Ariadna i el minotaure, un colpidor espectacle que ens convida a veure com canvia la vida d’una dona que ha estat agredida sexualment. La companyia Teorema Teatre ofereix l’espectacle amb un col·loqui posterior que promet no deixar indiferent a ningú.

Ariadna i el Minotaure és una peça de creació pròpia que explica com a partir d’una experiència traumàtica, en aquest cas, una violació, es desencadenen una sèrie de processos psicològics, físics i socials que molt sovint ens són aliens com a individus i com societat i que no es tenen en compte, ni es reflexionen quan passa un cas així. Les pressions socials i morals, la por a la nit, als homes, al sexe, la pèrdua de l’autoestima o els sentiments de culpabilitat són alguns dels temes que aborda aquesta peça per trencar amb el silenci que al llarg de la història se’ns ha imposat a les dones per tapar tot el que comporta un tema tant tabú i a la vegada tan quotidià com és una violació.

Tot i que tota l’obra gira entorn del tema de les violacions, i surt explicitada en la peça, no pretén centrar-se en el fet en si, sinó en tot el que això comporta. Ariadna i el Minotaure convida a veure com canvia la vida d’una dona que ha estat assetjada sexualment, sobretot a nivell psicològic, encara que també es parlen de les seqüeles físiques que el cos recorda.

La cita serà dissabte 9 a les 20 hores a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web https://entradium.com/events/ariadna-i-el-minotaure-teorema-teatre.

Presentació del llibre de Manuel Dueso “Mata’m”

Aquest diumenge, Manuel Dueso presentarà el seu llibre Mata’m a La Casa del Teatre Nu, acompanyat dels actors i actrius: Francesc Orella, Àurea Márquez, Miquel Malirach i Montse German.

Mata’m és una obra contundent. Quatre personatges ballen per les pàgines d’aquest llibre al voltant de la mort. L’Arnal desitja morir, el seu amic Bastero vol tornar a la presó, la Chirli es deixa arrossegar per la força dels esdeveniments i la seva filla Devita projecta un futur lluny d’aquesta realitat.

Assaig de petits comiats, un poemari escrit a la manera d’epitafis irònics i punyents, completa aquest volum. Teatre i poesia conformen l’univers de Manel Dueso. Tots dos gèneres estan teixits amb l’escriptura polida i a la vegada directa d’aquest artista que il·lumina escenaris i llibres.

La cita serà diumenge 10 a les 12 hores a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Entrada gratuïta, però amb preferència per les persones que tenen entrades per l’obra de dissabte Ariadna i el minotaure a La Casa del Teatre Nu.