La cantata escolar omplirà de colors Les Comes, demà dilluns

La cantata compta també amb la participació de les escoles d’art de la ciutat: l’Escola Conservatori de Música, La Gaspar i La Tarima

El dilluns 18 de març, l’alumnat de 4t de primària de les escoles igualadines es trobarà de nou a la pista d’hoquei de les Comes, per dur a terme la vintena edició de la cantata escolar, que com cada any organitza el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada amb la col·laboració de l’Escola/Conservatori Municipal de Música i el suport de les escoles municipals d’Art i Teatre.

La cantata que es presentarà és La fàbrica de colors. La Música i el text de les cançons és de Sergi Salines, i està feta a partir d’un conte de Joan Enric Castellví i Jaume Porta. Tal com indica el títol, el color de les coses és el punt de partida. Sembla que temps enrere, els colors i les coses anaven cadascú pel seu compte, però es veu que no s’aclarien gaire… i entre cançó i cançó la cantata ens explica perquè les coses són del color que són.

A la cantata hi participarà l’alumnat de 4t de primària de les escoles: Acadèmia Igualada, Ateneu Igualadí, Dolors Martí, Emili Vallès, Escola Mowgli, Escola Pia, Escolàpies Igualada, Gabriel Castellà, Garcia Fossas, Institució Igualada, Jesús-Maria, Mare del Diví Pastor, Maristes Igualada, Monalco, Ramon Castelltort. També hi participarà un cor de l’Escola Municipal de Música i cinc joves actors de l’Escola Municipal de Teatre que es faran càrrec de la narració. Estarà dirigida per Josep Miquel Mindán. Josep Maria Carpi, regidor d’Ensenyament ha posat en valor “l’esforç i el treball conjunt d’alumnes i mestres per realitzar una de les activitats més participades del curs i que permet el treball conjunt entre les escoles de la ciutat”. De la mateixa manera, Patrícia Illa, regidora d’Ensenyaments Artístics ha destacat la participació de

La Tarima i La Gaspar donant suport a la feina que es fa des de l’Escola Municipal de Música amb els alumnes de la ciutat

A més de les cançons, les famílies dels cantaires podran gaudir dels elements plàstics que han fet els seus fills i filles per il·lustrar algunes escenes de la cantata. El programa de mà l’ha dissenyat i maquetat una alumna de l’Escola Municipal d’Art i, com ja és habitual, la cantata estarà acompanyada per un conjunt instrumental format per professorat i alumnat de l’Escola/Conservatori Municipal de Música d’Igualada.