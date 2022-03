La cantata escolar d’Igualada torna després de dos anys

Els alumnes de 4t de primària de les escoles d’Igualada van tornar a reunir-se ahir dilluns, i després de dos anys, per celebrar la cantata escolar. En total, més de 400 nens i nenes van cantar junts “El Follet Valent”, la mateixa obra que s’havia d’interpretar el març del 2020 i que es va suspendre a causa de l’inici de la pandèmia. De fet, la cantata va ser un dels primers actes que es va suspendre. Així doncs, el poliesportiu de Les Comes es va omplir ahir no només d’infants sinó també de tots els familiars per presenciar un espectacle que, de nou, ens acosta una mica més a la normalitat

