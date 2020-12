La campanya per censar els animals domèstics s’allarga fins a finals d’any

Des de principis d’octubre, una campanya municipal de Vilanova del Camí està recordant als propietaris que és obligatori censar els animals de companyia i posar-los el xip. La campanya s’ha allargat fins el dia 31 de desembre i amplia així el termini per tal de donar cabuda a més propietaris. És un tràmit senzill i gratuït que es pot fer per telèfon -al 93 805 44 11 extensió 2- o omplint el formulari que hi ha al web municipal. També es pot fer de manera presencial però, en aquest cas, cal demanar cita prèvia.

El cens demana les dades del propietari: nom, DNI, adreça, correu electrònic, telèfon; les dades de l’animal: raça, sexe, si està esterilitzat o no, mida, lloc de marcatge amb microxip… Posteriorment, els propietaris hauran d’aportar físicament algun document acreditatiu de l’animal, com la cartilla veterinària, i signar el registre.

Analítiques d’ADN per als gossos en el marc de la campanya ‘Per una vila neta’

També en el marc de la mateixa campanya, “Per una vila neta”, l’Ajuntament vilanoví està incidint en aspectes cívics amb l’objectiu de conscienciar la població, però especialment les persones que tenen gossos, de la necessitat de mantenir l’espai públic net d’excrements i orins.

I més concretament, per tal d’identificar els propietaris incívics que no recullen les femtes del seu gos, l’Ajuntament facilita una analítica gratuïta d’ADN als gossos censats. Es pot fer a qualsevol de les dues clíniques autoritzades a Vilanova del Camí, ADN Veterinari (938585880) o Vilavet Veterinaris (937827801). S’ha de concertar dia i hora per fer la prova de manera anticipada per telèfon.

La clínica veterinària facilitarà un codi genètic que quedarà registrat en una placa identificativa de l’animal amb un codi QR que s’haurà de penjar al collar del gos.

El codi del perfil genètic obtingut a les analítiques seran útils per identificar, en una segona fase, les defecacions de la via pública, i així poder sancionar els propietaris incívics. L’incompliment de la normativa vigent pot comportar multes de 300 a 700 euros.