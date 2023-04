La campanya de mecenatge de l’Hospital per millorar l’àrea oncològica recapta més 45.000 euros

La campanya de mecenatge de l’Hospital Universitari d’Igualada per millorar l’àrea oncològica ha aconseguit recaptar més de 45.000 euros. Després d’un any de la posada en marxa d’aquest projecte de micromecenatge ciutadà el balanç és molt positiu, ja que no només ha permès contribuir al finançament de la reforma, sinó que ha servit per implicar a ciutadania, empreses i associacions del territori en aquesta iniciativa per fer de l’hospital un lloc més confortable. El Consorci Sanitari de l’Anoia ha volgut agrair totes aquestes contribucions amb un acte de reconeixement als mecenes i una visita guiada a les noves instal·lacions, que s’ha celebrat en les darreres setmanes.

La reforma de l’espai, on prop de 250 malalts de càncer hi fan tractaments oncohematològics i consultes anualment, ha tingut un cost total de 365.000 euros, dels quals més del 60% s’han finançat amb donatius, tant a través de la campanya de mecenatge, com d’altres iniciatives i procedències. El punt de partida va ser l’herència del senyor Emili Bosch, de 158.000 euros; un gest generós que va permetre a l’hospital igualadí veure amb optimisme la projecció d’un nou espai per als pacients oncològics.

A aquesta aportació s’hi ha sumat la solidaritat de les empreses, associacions i ciutadania de la comarca de l’Anoia, que gràcies a les seves donacions, però també a les seves iniciatives, han aconseguit sumar més de 45.000 euros al projecte, entre les quals hi ha col·laborat La Veu de l’Anoia. També ho han fet Original Buff, Viver del rec, Top Tennis, Evvo, Club Handbol Igualada, Igualada Hoquei Club, Remm Guitart, Verdés, Voluntàries Lluitadores, Igualada Comerç, AnoiaDiari, Grup Carles, la Unió Empresarial de l’Anoia i totes les persones anònimes que a títol individual han col·laborat per fer realitat el nou espai.

Però el projecte de millora de l’àrea oncològica no comença aquí. Moltes de les aportacions solidàries recaptades en els darrers anys s’han invertit per millorar l’atenció als malalts de càncer, amb l’adquisició d’aparells mèdics o l’adaptació d’alguns espais. És el cas de l’herència de 25.000 euros de la senyora Àngels Segura, la recaptació dels calendaris solidaris “Fortes i valentes” (una iniciativa particular), les donacions de Rotary Club, Farmàcia Adzet d’Igualada i de les caminades “Fem Camí al teu costat” de Mossos Solidaris.

El nou equipament ja està en marxa, però la campanya de mecenatge continua oberta per seguir millorant l’Hospital de Dia Oncològic. Les persones, empreses i entitats que vulguin posar el seu granet de sorra, poden fer una aportació econòmica a través de la web del www.eslanostralluita.cat, mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària.

Columni reconeixement als mecenes

Per tal de deixar constància de la gratitud dels professionals i pacients a tots els col·laboradors, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha creat un mur d’agraïment, situat a la paret de la sala d’espera de l’Hospital de Dia Oncohematològic. Es tracta de peces fabricades amb fusta de pi i alumini, amb els noms i logotips dels col·laboradors, que s’intercalen formant una gran xarxa, i que simbolitza la suma de complicitats per tirar endavant aquest projecte de millora. En un lloc central, es destaca la participació del senyor Emili Bosch amb la inscripció “la donació altruista de la seva herència ha estat la peça clau per impulsar aquest projecte”.

Un nou hospital de dia oncològic

Sota el lema “La seva lluita és la nostra lluita” el març de l’any 2022 l’hospital igualadí va posar en marxa una campanya de mecenatge per convertir aquesta àrea en un espai més còmode i acollidor.

Aquesta reforma s’ha basat en les necessitats dels propis pacients i professionals recollides a través d’un grup focal. Entre els principals canvis, s’ha separat la sala de tractaments de l’espai de consultes per donar més privacitat als pacients; s’han renovat les butaques oncològiques, on es duen a terme els tractaments, perquè el pacient estigui més còmode i menys exposat; i s’ha obert un pati exterior que facilita la il·luminació natural i amb vegetació per crear un entorn més amable. Els tons càlids i la fusta als paviments creen un ambient més càlid. A més, els usuaris tenen endolls individuals, punts de recolzament pels dispositius mòbils i tauletes, així com una il·luminació per facilitar la lectura.

La reforma també ha contemplat la millora de l’atenció assistencial, amb la creació d’una central d’infermeria oberta i en contacte amb la sala de tractaments, facilitant un tracte més directe.