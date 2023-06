La Cambra de Comerç considera “prioritària” la millora de l’oferta dels FGC a Igualada, però no parla del “tren gran” ni de l’A-2

La Cambra de Comerç de Barcelona ha considerat una vintena de projectes prioritaris en l’horitzó 2030 que han de contribuir a mitigar el dèficit en infraestructures.

Entre aquests destaca l’increment i millora de la capacitat de les línies d’FGC Igualada i Manresa, per reduir el temps de viatge i com a conseqüència afavorir l’oferta i l’agilitat de la línia. Actualment, aquestes línies es troben limitades per trams de via única i característiques del traçat. En aquest sentit, la corporació també ha reclamat un augment dels serveis de ferrocarrils directes Igualada/Manresa-Barcelona, per cohesionar i connectar de manera justa el territori i afavorir les mateixes oportunitats de desenvolupament.

Per a la Cambra aquest és un “projecte clau”, però en cap cas es refereix al “tren gran”, que des de la patronal anoienca UEA i també dels de l’àmbit institucional i polític es reclama insistentment. De fet, la Cambra planteja altres iniciatives, com l’estació intermodal de La Sagrera, el desdoblament de l’R3 fins a Vic i la construcció