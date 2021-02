La Brigada Municipal amplia la flota de vehicles elèctrics

La Brigada Municipal d’Igualada ha ampliat la seva flota de vehicles elèctrics amb la incorporació de dos turismes Renault Zoe i dues furgonetes Nissan e-NV-200. El regidors de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat que la mesura s’ha adoptat a partir de la necessitat de nous vehicles per a la Brigada Municipal, atès l’envelliment de la flota, i del compromís adquirit per l’Ajuntament amb la signatura del Pacte d’Alcaldes l’any 2008, i amb el Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic i seguint els objectius del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

Els nous vehicles són 100% elèctrics i porten vinilat un logotip que ho acredita. En la mateixa operació, es donen de baixa sis vehicles amb motor de combustió de més de deu anys d’antiguitat, amb el corresponent estalvi en reparacions, ITV i assegurances, a més de la millora mediambiental que suposa.



El regidor ha recordat que el 2016 l’Ajuntament va comprar els dos primers vehicles elèctrics: 2 furgonetes Nissan e-NV200; posteriorment es va incorporar una Renault Kangoo Z.E i a principis del 2018 es van adquirir 3 motocicletes elèctriques Torrot Muvi L3. Ara, la flota s’augmenta amb les Renault Zoe, que tenen una autonomia de 500 quilòmetres i els Nissan e-NV200, vehicles molt adaptats a la feina de la Brigada Municipal.

Vives ha destacat que el Govern de la ciutat aposta fermament pel vehicle elèctric, atesos els seus beneficis mediambientals i de mobilitat urbana, fet que afegeix uns beneficis potencials molt importants per a la ciutat i per als seus habitants, i ha afegit que “la promoció d’aquesta tecnologia ens conduirà cap a una societat més eficient, mediambientalment més neta i sostenible, i tècnicament capdavantera en un món globalitzat com l’actual”.