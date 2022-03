La Biblioteca instal·larà Petites Biblioteques Lliures a diversos barris d’Igualada

La Biblioteca Central d’Igualada instal·larà Petites Biblioteques Lliures (PBL) a diversos barris de la ciutat, per tal d’apropar el plaer de la lectura a tothom. Es tracta d’una de les accions que durà a terme enguany amb motiu de la Capitalitat de la Cultura Catalana.

D’aquesta manera l’equipament vol anar més enllà les seves parets i àmbit d’actuació i portar la lectura als diferents barris d’Igualada gràcies a les petites biblioteques lliures que hi instal·larà. El projecte està inspirat el les «Little Free Libraries» que hi ha arreu dels EUA (littlefreelibrary.org) i els seus objectius són: fer arribar els llibres i el plaer de la lectura a zones diferents de la ciutat, promoure l’intercanvi gratuït de llibres per a totes les edats, fer comunitat i ampliar l’accés als llibres a zones que queden més allunyades de la Biblioteca, i crear llaços amb les associacions veïnals a través del manteniment de les PBL i de l’organització d’activitats al seu voltant.

La primera Petita Biblioteca Lliure s’instal·larà el dissabte 26 de març al barri de Fàtima, davant del Centre Cívic, i la inauguració comptarà amb una hora del conte molt especial a càrrec d’Anna Garcia i els Músics del Parc, a les 12 del migdia. El dimecres 6 d’abril a les 6 de la tarda s’inaugurarà la del barri de Montserrat, a la placeta de davant del Centre de Dia.

En total s’instal·laran entre tres i sis biblioteques lliures a diferents barris. Seran unes casetes de fusta petites que contindran una selecció de llibres per ser intercanviats. Els llibres inicials provindran del duplicats que té la Biblioteca i serà variat, tant per a persones adultes com per a infants. A més, es promourà que les persones que agafin el llibres n’afegeixin de propis, això sí, sempre en bon estat. La Biblioteca coordinarà el projecte i vetllarà perquè les casetes tinguin sempre llibres però l’objectiu és que un equipament o entitat «apadrini» la Petita Biblioteca Lliure del seu barri.