La Biblioteca enceta l’agenda de gener amb propostes per a tots els gustos i edats

La Biblioteca Central d’Igualada enceta l’any amb una agenda de gener amb activitats per a tota la família i edats. Una de les novetats d’enguany per al públic infantil i familiar serà l’organització, el segon dimarts de cada mes, del cicle “Els dimarts ens visita…”, on s’hi encabiran sessions de contes i espectacles amb professionals d’aquí i d’arreu. Així, el dimarts 14 de gener a les 6 de la tarda ens visita la Fina López amb una Hora del conte dedicada a Hans Christian Andersen i dues de les seves històries: «El vestit nou de l’emperador» i «El que fa el vell de casa sempre està bé».

Les presentacions literàries també ocupen bona part de l’agenda de gener, amb la presentació del llibre «Poesia d’ensenyar: testimoni d’un mestre enamorat de l’ofici», de David Vilalta. Es tracta d’una obra on, a partir d’experiències d’aula, reflexiona sobre l’ofici de mestre i considera l’ensenyar –aprendre-educar com un bucle poètic. Tindrà lloc el divendres 17 de gener a les 7 de la tarda. Una setmana més tard, el divendres 24, es presentarà «Camins de salut», una obra escrita per diversos professionals de la salut on es recullen consells i pautes per cuidar-se, des de l’alimentació a la respiració, la salut ambiental i la mort. La presentació la faran la metgessa i coordinadora del llibre Clara Biosca, i la infermera i naturòpata Eva Méndez.

Una altra de les activitats regulars que es fan cada mes són les xerrades organitzades per l’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia (APPA) amb temes d’interès i actualitat i de la mà de professionals de la psicologia. El dimarts 21 de gener, a les 7 de la tarda, serà el torn d’«Adolescents, què els passa per dins? Comunicar-nos de nou», de la mà de Laia Terol psicòloga i art terapeuta. Finalment, ja a finals de mes, començarà un cicle de xerrades per recordar els 80 anys del final de la Segona Guerra Mundial, que aniran a càrrec de Pere S. de Argila, llicenciat en Geografia i Història i col·laborador de la revista Sàpiens.

La primera conferència serà per parlar de «El pla secret per fer un desembarcament a Catalunya durant la Segona Guerra Mundial», i es farà el dijous 30 de gener a les 7 de la tarda.