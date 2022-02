La Biblioteca El Safareig té un fons documental de 22.481 exemplars

El fons documental de la Biblioteca el Safreig de Capellades detalla que hi ha 18.687 llibres, 1.377 enregistraments sonors (audiollibres i CD’s), 1.911 enregistraments en vídeo, 448 materials electrònics (sobretot en cursos de llengua) i 58 altres tipus de materials com mapes o partitures. Cal sumar-hi també les publicacions periòdiques (revistes) que són 566 exemplars.

Aquests materials s’han pogut consultar durant les hores en que aquest servei ha estat obert durant l’any 2021 i que els 2.113 usuaris inscrits poden agafar en préstec. En total, s’ha fet 11.718 préstecs del material que hi ha a la Biblioteca El Safareig i 565 préstecs amb altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

A banda dels materials en préstec, la Biblioteca també ofereix ordinadors per connectar-se a internet i wifi amb el carnet per als usuaris.

Aquest 2021 les activitats que s’han pogut organitzar s’han vist restringides per les mesures Covid-19, que han limitat molt l’ús de les instal·lacions. Tot i això s’ha mantingut els clubs de lectura, tant l’infantil com el d’adults, les hores del conte per als més petits i les visites escolars per als centres de la vila que ho han sol·licitat. A més a més s’ha fet activitats relacionades amb la salut mental – a càrrec del psicòleg José Fernández Aguado- i de cuina saludable amb el col·lectiu Eixarcolant, per al públic adult.