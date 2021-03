La Biblioteca d’Igualada escalfa motors per Sant Jordi

La Biblioteca Central d’Igualada acollirà diverses presentacions de llibres i activitats culturals en un abril literari previ a la diada de Sant Jordi.

Les presentacions literàries començaran després de Setmana Santa i Xavier Bosch presentarà el seu nou llibre, «La dona de la seva vida», el dijous 8 d’abril, en un acte conduït per Maria Enrich i organitzat per la Biblioteca i la Llibreria Aqualata. L’altra setmana, el dimecres 14 d’abril, es presentarà «Igualada. República, Guerra Civil i Postguerra», de Josep Rabell en un acte que inclourà la conferència «La proclamació de la República a Igualada», a càrrec d’Antoni Dalmau i Ribalta. Aquesta presentació s’inclou en el cicle commemoratiu dels 90 anys de la proclamació de la Segona República a Igualada. Aquella mateixa setmana, el divendres 16, la Biblioteca acollirà l’espectacle musical i literari «Rebeldía» per presentar el llibre homònim de Gal Gomila amb música de Jazz Team.

La setmana abans de Sant Jordi es concentren tres activitats més. Començarà dilluns 19 d’abril amb un taller de biblioteràpia on Laura Garcia prescriurà novel·les que faran reflexionar a les lectores i lectors sobre l’amabilitat i l’empatia. Dimarts 20 d’abril, Arià Paco presentarà «Mentir a les mosques», que el 2020 va guanyar el XXVI Premi de Novel·la Valldaura-Memorial Pere Calders. I dijous 22 d’abril, l’igualadí Jaume Vizcarra presentarà «Jesús de Natzaret, el parenostre: traducció i interpretació» una aproximació diferent que pretén posar a l’abast de tothom una traducció literal de l’arameu d’aquesta pregària universal.

Totes les activitats es faran a les 7 de la tarda i les places son limitades seguint els protocols sanitaris establerts; per això, cal fer una inscripció prèvia per correu electrònic a b.igualada.c@diba.cat, per telèfon al 938049077 o bé presencialment a la Biblioteca.

A més a més, es podran visitar dues exposicions: «Josep Bou: dinou llibres fotogràfics (1990 – 2021)», a la sala d’exposicions i «Quan parles fas màgia» organitzada pel Consorci per la Normalització Lingüística, al vestíbul de la Biblioteca.

Finalment, el dia de Sant Jordi la Biblioteca Central d’Igualada estarà oberta en el seu horari habitual, de 10 a 1 i de 2/4 de 4 a 2/4 de 9 amb totes les novetats literàries exposades i disponibles perquè els lectors i lectores se les puguin endur en préstec.