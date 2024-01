La biblioteca de Masquefa es bateja amb el nom de Carme Junyent

Publicitat

La biblioteca de Masquefa va rebre el nom, dimecres d’aquesta setmana, de Maria Carme Junyent Figueras. Ubicada dins del recinte de l’edifici històric de la Fàbrica Rogelio Rojo, la biblioteca també tindrà un espai gràfic dedicat a la professora i lingüista masquefina on es podran consultar els 21 llibres escrits per ella. “L’acte d’avui és el millor regal i homenatge que podem fer a la Carme”, explicava l’alcalde de Masquefa, Roger Vázquez. El ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar a finals del 2023 per unanimitat iniciar els tràmits per posar a la biblioteca el nom de Carme Junyent. La lingüista va morir el 3 de setembre passat i Masquefa va acollir un multitudinari acte de comiat el 9 de setembre.

Fins ara l’equipament tenia el nom de biblioteca de Masquefa i, a partir d’aquest dimecres, passa a dir-se biblioteca Maria Carme Junyent Figueras. “Com a masquefins ens sentim molt orgullosos que veïns nostres com la Carme hagin explicat arreu del país què és Masquefa i qui som els masquefins” ha explicat l’alcalde de la població, Roger Vàzquez, que considera que la Carme “s’ha d’explicar molt més”.

La biblioteca tindrà a partir d’ara un espai on hi haurà tots els llibres publicats per Carme Junyent -un total de 21- i el públic els podrà consultar. A més, el director de la biblioteca, Jordi Lopez Alert, ha detallat que també aniran agrupant i recopilant els articles publicats per la Carme o llibres en què hagi participat. En una de les parets de la biblioteca també s’hi ha col·locat un gran vinil amb una imatge de la lingüista i la seva biografia.

