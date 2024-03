La Biblioteca commemora el Dia de la Dona i el Dia de la Poesia

La Biblioteca Central d’Igualada enceta l’agenda de març, que estarà dedicada a les presentacions de novetats literàries, així com a la celebració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, i la commemoració del Dia Mundial de la Poesia, el 21.

La primera activitat ja tindrà lloc aquest dimarts dia 5, a les 6 de la tarda, i serà una Hora del conte especial amb Fina López, que explicarà la història de «La bruixa que no volia ser princesa i altres contes». Coincidint amb el Dia de la Dona també es podrà visitar al vestíbul l’exposició «Elles, les poetes», amb poemes de 25 poetes com Sílvia Bel, Maria Beneyto, Josefa Contijoch, Felícia Fuster, Rosa Leveroni, Concepció G. Maluquer, Joana Raspall o la igualadina Laura Rosich. Als altres espais de la Biblioteca les creadores també tindran el seu protagonisme, amb mostra de novel·les d’autores joves, de científiques, de fotògrafes, d’il·lustradores i escriptores infantils.

Pel que fa a les presentacions literàries començaran el dijous 14 de març a les 7 de la tarda, amb el poeta igualadí Albert Rabell i el seu llibre «Fora de la nosa», Premi Martí Dot de poesia. El dimarts 19 de març a les 7, Xavier Muñoz Puiggròs parlarà del llibre «La seducció del canvi. Amb el tripartit d’en Maragall de rerefons». Finalment, i quan falti gairebé un mes per la diada de Sant Jordi, Jaume Clotet serà a la Biblioteca per parlar-nos del llibre amb què ha guanyat el Premi Josep Pla: «La germandat de l’àngel caigut». Això serà el dijous 21 de març, a les 7 de la tarda, en una presentació organitzada per la llibreria Aqualata i moderada per Bernat Roca. Finalment, el divendres 22 de març es farà la presentació del llibre «Arrels Igualadines IV» de Jaume Ferrer Piñol, que estava prevista pel febrer i que finalment es va posposar.