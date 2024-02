La Biblioteca Central d’Igualada bat rècords d’usuaris i de documents prestats

Publicitat

La Biblioteca Central d’Igualada ha tancat l’any 2023 amb rècord de xifres en

diversos àmbits. Han augmentat els usuaris del servei de préstec en totes les

franges d’edat; ha augmentat el nombre de documents deixats en préstec i han

crescut també el nombre de visitants, que han arribat als 155.600, fet que

suposa una mitjana de 546 persones al dia que entren a la Biblioteca.

La regidora de Cultura, Carme Riera, acompanyada de la directora de la

Biblioteca, Montserrat Lobato, han presentat les dades aquest dimecres dins la

compareixença municipal.

Carme Riera ha posat en valor la capacitat d’atracció de la Biblioteca

d’Igualada que enguany arriba als seus 25 anys d’història, “una feina constant

d’apropar la biblioteca a la ciutadania i de donar-la a conèixer a totes les

franges d’edat amb activitats i exposicions. Una tasca que és fruit d’un equip

cohesionat i implicat que ha aconseguit que any rere any les dades d’usuaris

siguin molt bones, sobretot en la població més jove”.

El servei de préstec gratuït de tot tipus de documents (tan físics com virtuals)

és un dels puntals de les biblioteques. L’any passat van fer ús d’aquest servei

37.500 persones, un 14% més que el 2022. En aquest apartat destaquen

l’augment d’usuaris del servei en totes les franges d’edat, sobretot els joves de

15 a 24 anys, que han crescut en un 35%, i també la gent major de 65 anys,

que han augmentat en un 17%. En total el 2023 es van deixar en préstec

124.274 documents, la majoria llibres, xifra que suposa un creixement del 8,5%

respecte l’any anterior. D’entre aquests llibres gairebé 9000 van ser digitals, a

través del servei gratuït eBiblio, que tant a la pàgina web com a l’aplicació

permet descarregar-se llibres, revistes i altres documents i llegir-los des de

qualsevol dispositiu electrònic. Per utilitzar-lo només cal validar-se amb el

carnet d’usuari de la Biblioteca.

Pel que fa a nombre de carnets se’n van fer 1.487 de nous i actualment ja són 20.161 persones que tenen el carnet de la biblioteca, fet que els permet accedir a tots els serveis bibliotecaris presencials i virtuals, a tot Catalunya.

L’any passat la Biblioteca va organitzar un total de 354 activitats, amb més de 8000 assistents. Una tercera part d’aquestes són visites escolars que van fer alumnes de diversos centres d’ensenyament d’Igualada i la comarca, de tots els nivells educatius.

D’aquesta manera, des del 2020 les xifres han anat augmentant fins al punt de superar algunes dades prepandèmia, com en el cas dels documents prestats, que superen les xifres de 2019 en més de 20.000 préstecs.

Montserrat Lobato ha tancat la presentació remarcant que “la població d’Igualada és culta, llegeix i té molt integrat el servei de biblioteca pública que la ciutat té des de fa gairebé cent anys. Això es nota ja que sempre hem estat per davant d’altres poblacions similars a la nostra en nombre de documents prestats i tenim, per exemple, 13 clubs de lectura quan el que seria habitual en d’altres biblioteques és que n’hi haguessin dos o tres”.

