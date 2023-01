La 72a Edició del “Trofeu Pell” segueix posant en el mapa mundial de l’art fotogràfic a la nostra ciutat

Un any més, Igualada es pot enorgullir de prendre part de la puntual convocatòria d’una nova edició del Circuït Internacional de Fotografia Digital; promogut des de l’Agrupació Fotogràfica, i celebrat abans d’acomiadar el 2022, concretament els dies 11, 12, 17 i 18.

Això és, a Igualada, aquest passat desembre s’ha celebrat l’habitual edició del “Trofeu Pell”, altrament, “L’Ibèric”, en la seva 72na convocatòria; un dels més prestigiosos premis fotogràfics que tenen cita a la nostra ciutat; i que, des de fa anys, han esdevingut punters en el camp de la fotografia, atesa l’esfera d’internacionalitat que els aplega.

En base al reclam fotogràfic d’aquesta efemèride, es fa inexcusable, doncs, de posar en valor la denosada categoria d’un Circuït internacional de Fotografia Digital (International Digital Photography Salon) que, per a aquesta avinentesa, ha tornat a veure’s participat d’una nombrosa concurrència de fotografies, i -com no- de fotògrafs i fotògrafes.

En aquest sentit, seguint els acords de les pròpies bases del circuït; la pertinent Acta del Jurat, signada arran de la reunió dels membres deliberadors: Núria Riera; Marc Quintana; Josep Balcells; Manel Caballé; Josep R. Domènech; Aureli Sendra; Gràcia de la Hoz; Jean Saleilles; Elisardo Minks; Josep M. Casanoves; Loreto Gómez i Hans Wilshusen, i amb la presència, en la condició de Chairman del Saló, de Ramon Mascaró, president de la mateixa Agrupació Fotogràfica, va resoldre, a les dependències de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, un determinant veredicte, després d’una tria, tot sigui dit, que deixa entreveure no solament la notòria confluència de participants sinó també la ineludible qualitat artística de totes les obres en qüestió.

Així, de l’examen d’un total de 1866 fotografies, de 141 autors/és, d’una important representació de països; el dictamen unánim del jurat va assenyalar, al costat d’un substantiu nombre de reconeixements, medalles, mencions d’honor i diplomes, els següents guanyadors, segons les Quatre Seccions de què constava aquesta convocatòria:

Millor fotografía, TROFEU PELL, GREMI DE BLANQUERS D’IGUALADA, a l’obra “kit and red fox”, de Tin Sang Chan, de Canadà; PREMI ESPECIAL AJUNTAMENT D’IGUALADA, a la millor fotografía COLOR, “Ijsvogel in actie, de Josef de Fraine, de Bèlgica; PREMI ESPECIAL AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA, a la millor fotografia monocolor, a l’obra “Lines”, d’Andre Boto, de Portugal; PREMI ESPECIAL RAMON GODÓ I FRANCH, a la millor fotografia paisatge a l’obra “La realidad es más impresionante que los sueños”, de Rodrigo Núñez, d’Espanya; i PREMI ESPECIAL JOSEP POMÉS I JORBA, a la millor fotografia contrallum, a l’obra “The Flight”, de Martin Zurmühle, de Suïssa.

Oficialment, emperò, les obres premiades van ser donades a conèixer públicament, el passat diumenge, en l’acte del lliurament de premis a l’espai d’exposicions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; amb la respectiva representació institucional, de l’AFI, i de les entitats i persones compromeses amb el “Trofeu Pell”, i que concedeixen els premis.