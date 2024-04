La 35a edició de Mostra Igualada s’acomiada amb 16.300 espectadors i 1.000 professionals acreditats

Durant quatre dies s’han pogut veure 37 espectacles en 77 funcions a 16 espais de la ciutat

Acaba la 35a Mostra Igualada, fira d’espectacles infantils i juvenils, que ha tingut lloc de l’11 al 14 d’abril. Una 35a edició que ha superat xifres de públic respecte l’any passat i que ha comptat amb una gran participació i assistència de professionals a la Mostra PRO Catalan Arts duplicant, respecte altres anys, els professionals estatals i internacionals.

La Mostra ha arribat als 16.300 espectadors. D’aquests,8.300 en espectacles de sala i 8.000 en espectacles de carrer. Els espectacles de sala han assolit el 85% d’ocupació.

Mostra Igualada ha comptat amb 37 companyies i 77 funcions. D’aquestes companyies, 26 de Catalunya, 8 de la resta de l’Estat i 3 d’internacionals. Dels 37 espectacles programats, s’han representat 5 novetats absolutes i 8 a Catalunya. La 35a edició s’ha desplegat en 16 espais de la ciutat.

La Fira ha acreditat un total de 1.000 professionals de 434 entitats. D’entre aquests, 830 professionals catalans (83,08%), 114 professionals de la resta de l’Estat (11,41%) i 55 professionals internacionals (5,51%). Pel que fa la procedència la Mostra ha rebut professionals de Quebec, Xina, Suïssa, França, Alemanya, Escòcia, Anglaterra, Romania, Irlanda, Irlanda del Nord, Portugal i Lituània.

La Mostra PRO Catalan Arts, amb l’espai La Llotja com a epicentre de la fira professional, ha organitzat una dotzena d’activitats per fomentar una relació més propera entre companyies i programadors, com per exemple la sessió dinamitzada pel col·lectiu L’Última Merda que ha comptat amb la participació de 70 joves i 100 professionals del sector. També s’ha impulsat amb èxit un espai de benvinguda per a aquells professionals que assistien per primera vegada a la fira, la presentació de diversos espais de creació d’arreu del país, o una jornada orientada a tècnics municipals de programació.

Xifres

Espectadors

Espectadors totals: 16.300

Espectadors de sala: 8.300

Espectadors de carrer (aproximadament): 8.000

Ocupació de sala: 85%

Programació

Companyies: 37

Catalanes: 26

Resta de l’Estat: 8

Internacionals: 3

Funcions: 77

Espais d’actuació: 16

Novetats: 13

Absolutes: 5

Catalunya: 8

Mostra PRO Catalan Arts:

Professionals acreditats: 1.000

Professionals de Catalunya: 830 (83,08%)

Professionals de la resta de l’Estat: 114 (11,41%)

Professionals Internacionals: 55 (5,51%)

Altres

Periodistes: 45

Voluntaris: 60

Famílies acollidores: 17