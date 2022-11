La 18a edició del festival elPetit arriba a l’Aurora amb entrades exhaurides

El Teatre de l’Aurora acull un any més elPetit, el festival d’arts escèniques per als més petits (0-5 anys) més gran d’Europa, que enguany arriba a la seva 18a edició. El festival proposa un ampli programa d’espectacles que es representaran a 12 ciutats dels Països Catalans. Aquest cap de setmana es podran veure a Igualada dues propostes recomanades per a infants de 0 a 5 anys: l’espectacle Sotabosc d’Inspira Teatre i Soul&Funk (Concert per a nadons) de Pels més petits.

Sotabosc, que ens connectarà amb el món natural a través de la música, el teatre i el moviment

El bosc és un lloc de gran meravella, on podem explorar i jugar amb les nostres amigues i amics. És un lloc de pertinença. Les amigues, al bosc, poden ser plantes, arbres o animals. Totes tenen molts regals per a compartir. Els tresors que aquest món encantat compartirà amb nosaltres no tenen fi si ens obrim a escoltar, olorar, tastar, mirar i sentir la màgia del bosc viu.

El nou espectacle de la prometedora companyia Inspira Teatre es presenta en primicia a la 18a edició del festival d’arts escèniques per a la primera infància elPetit. Un espectacle de creació en col·lectiu, amb mirada femenina, respectuós amb els infants, amb llenguatges pluridisciplinars no infantilitzats i propostes artísticament contemporànies.

Soul&Funk (Concert per a nadons), un viatge per la història de la música negra amb un repertori adaptat a l’exigència dels més menuts

Els nadons tenen un gran potencial d’audició i com tothom, necessiten escoltar varietat de sons i timbres de qualitat, estructures riques, estils diversos, harmonies diferents… però quan tenen l’oportunitat d’anar a un concert?

Soul&Funk és un concert adaptat a les necessitats i l’exigència dels més menuts de la casa (de 0 a 5 anys) amb el que escoltarem un repertori de peces musicals que ens portaran a descobrir el bategar del cor de la música negra a partir d’aquelles cançons que surten de l’ànima, el Soul, i l’electricitat i el ritme de la música Funky. Escoltarem clàssics com Summer time, St. Louis Blues, Amazing Grace, All of me, I feel good de James Brown, The Dock of The Bay d’Otis Redding, What a wonderful World de Louis Amstrong, Rehab d’Amy Winehouse, Uptown Funk de Bruno Mars, entre moltes altres joies del gènere.

El festival per als més petits més gran d’Europa

El festival elPetit va néixer el 2005 en una iniciativa de la LaSala (Sabadell) amb una clara vocació internacional i d’expansió al territori. En aquest sentit, uns anys més tard, s’hi va sumar el Teatre de l’Aurora i, més endavant, s’hi van afegir el Mercat de les Flors (Barcelona), el Teatre Municipal (Benicàssim), el Teatre Principal (Olot), el Teatre de l’Escorxador (Lleida), el Teatre-Auditori (Sant Cugat), i el Teatre Clavé (Tordera), el Teatre-Auditori (Granollers), la sala Àtrium de Viladecans, el SAT! de Barcelona, el Teatre Municipal (Montcada i Reixac) i el Teatre Principal (Palma de Mallorca).

El festival és una oportunitat única per gaudir de muntatges i experiències de qualitat pensades pels més petits. Amb un ritual, una durada i una concepció de l’espai diferents. Amb aforaments reduïts, on tot es veu de molt a prop i on tot es viu molt intensament; on hi caben i es barregen tots els llenguatges per fer-nos viatjar a paisatges desconeguts.

ElPetit també vol ser un espai on es puguin acompanyar els infants, de la mà de les arts escèniques, a desenvolupar l’esperit crític i el sentit comú, en un àmbit de llibertat de pensament, per poder formar part d’una societat cada cop més generosa i

solidària.

La celebració del festival a Igualada compta, per novè any consecutiu, amb el

suport del centre dental juvenil i familiar Boca a boca, d’Igualada.