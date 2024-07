Sentències com les que hem conegut aquesta setmana ajuden a confiar en la justícia, per bé que, en multitud d'ocasions, no és així

En una setmana en què hem conegut la sentència respecte a la tràgica violació d’Igualada la nit de Tots Sants de 2021, tornen a sorgir veus respecte al comportament de la justícia en les sentències que tenen, com aquesta, una àmplia projecció social. Hi ha qui 35 anys de pena de presó els semblen pocs, d’altres opinen que suficients, però en general, en aquesta ocasió, sembla que ha imperat el sentit comú. Aquest ha estat un cas de rellevància entre la societat igualadina i anoienca, com no podia ser d’altra manera, i, al mateix temps, va crear una certa sensació d’inseguretat entre la població jove, sobretot femenina, que encara perdura.

Sentències com les que hem conegut aquesta setmana ajuden a confiar en la justícia, per bé que, en multitud d’ocasions, no és així, augmentant encara més la separació d’aquest pilar de la democràcia, de la societat a la qual, en teoria, ha de protegir.

Disposar d’una justícia efectiva és un dret de tots els ciutadans, recollit per la Constitució i l’Estatut. Evidentment, és clar, l’Administració de Justícia hauria de poder ser equiparable a la resta dels serveis públics que es presten a la societat, com l’educació, la sanitat o la seguretat, i hi ha moltes veus crítiques en aquest sentit, que situen a tot allò que té a veure amb jutges i tribunals al vagó de cua en inversions públiques.

Més enllà dels diners, el sentit comú i la transparència són unes virtuts que moltes vegades es troben a faltar en l’administració judicial. No cal tenir gaire memòria perquè ens vinguin al cap casos amb sentències molt, molt polèmiques, com la de “La Manada”, o actituds d’alguns jutges als quals sembla no preocupar-los ni el més mínim sentit del ridícul, com ha passat amb la persecució a polítics i activistes pel cas Tsunami Democràtic.

Ens cal una justícia efectiva de debò, jutges que puguin treballar sense pressió i amb recursos, més transparència i, sobretot, un sistema que permeti que els magistrats que no fan bé la seva feina no trepitgin mai més un jutjat.

La societat també es mereix un respecte.