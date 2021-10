Junts per Vilanova mostra el seu desacord amb la col·locació de la gran bandera espanyola a la façana de l’Ajuntament

La secció local de Junts x Vilanova ha mostrat el seu desacord amb la col·locació de la

bandera espanyola a la façana de l’Ajuntament de Vilanova del Camí. Junts forma està representat dins del govern municipal, amb qui fa coalició amb el PSC, però tot i això ha mostrat la reticència a què la bandera lluís ben visible a la casa de la vila.

Des de Junts argumenten que la bandera espanyola ja es troba representada en les formes establertes per llei, juntament amb les banderes oficials al lateral de l’edifici consistorial i que “aquesta acció no respon a cap requeriment legal, forma protocol·lària o tradició, sinó a una acció simbòlica per part del Partit dels Socialistes”. I afegeixen que “volem manifestar el màxim respecte per aquesta bandera, ja que pot representar a una bona

part dels nostres veïns, però que a nosaltres no ens representa”.

Tot i això, afirmen que “l’experiència de govern municipal entre els membres de l’equip de govern, i els diferents partits que la componen, ha estat i és molt positiva” i és per això, que, tanquen el seu comunicat assegurant que “volem seguir treballant per Vilanova, com fins ara, deixant palès que no compartim aquesta acció, i mostrant també el nostre compromís amb l’autodeterminació, i finalment amb la lluita per una República Catalana”.