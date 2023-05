Junts per Igualada vol crear 1.000 habitatges en els propers 10 anys

Junts per Igualada ha presentat aquest dimecres el seu programa en habitatge per als pròxims anys al carrer Joan Serra i Constansó de Les Comes, on d’aquí un més s’iniciaran les obres de 24 pisos de lloguer assequible. L’alcaldable Marc Castells ha recordat que es tracta d’una promoció impulsada per l’Ajuntament a través de l’INCASOL “que es construirà sense cap cost per als igualadins i que acabarà sent patrimoni de la ciutat ja que ara l’Ajuntament ha cedit el terreny però d’aquí 30 anys, la construcció passarà a ser propietat municipal”. Una promoció que Castells ha posat com a exemple “del model que defensem”. Precisament la política d’habitatge ha estat una de les més criticades per per l’oposició durant els anys de mandat de Marc Castells.

“A Igualada hi ha dos models: el d’endeutar la ciutat per a construir habitatges o el que nosaltres proposem i que farem aquí darrere, el de construir habitatge sense cap cost per als ciutadans. Aquest és el nostre model” ha dit Castells. Un model que està impulsant alhora diverses promocions que s’aniran desenvolupant a altres punts de la ciutat, com el carrer de la Virtut, el carrer de Sant Carles, al carrer comarca i a l’Avinguda Balmes i que sumaran fins a 93 habitatges de lloguer assequible.

Un model que es basa també en la rehabilitació d’habitatges: “Per això seguirem apostant per les subvencions de 20.000 euros que han ampliat el parc d’habitatge assequible a la ciutat i que han fet que en aquests moments estiguem al màxim de llicències d’obres majors i menors de rehabilitació”. I és que, segons ha explicat Castells, la rehabilitació també revitalitza la ciutat. Un cas clar és el del nucli antic, ja que “entre 2016 i 2023 al nucli antic hem augmentat un 20% la població gràcies a les facilitats econòmiques i tècniques que dona l’Ajuntament per a rehabilitació”.

No es tracta només “de fer habitatge sinó també d’arreglar i fer més sostenible el parc que ja tenim”, ha indicat el candidat de Junts per Igualada.

En aquest sentit seran transcendentals “els 6,8 M€ que hem rebut d’Europa i als quals hi sumarem 1M€ de l’Ajuntament que ens permetran rehabilitar 300 pisos. Aquesta és la nostra política d’habitatge: la de trucar portes i que se’ns obrin per a poder fer projectes com aquest”.

La fórmula de les plantes baixes i la masoveria urbana

Altres accions que la formació vol tirar endavant els pròxims anys són el Pla de masoveria urbana, que ha tingut una molt bona acollida i, sobretot, la modificació puntual del planejament per a poder fer habitatges a les plantes baixes de les zones no comercials. Castells ha assegurat que “tornarem a portar al ple aquest projecte, que de fet ja és una realitat que hi ha a varis barris de la ciutat i, esperem que les formacions que son a l’oposició, tinguin la valentia de tirar-ho endavant. Les plantes baixes en carrers no comercials són una gran oportunitat per a tenir habitatge i amb totes les garanties d’habitabilitat”.

També en l’àmbit de l’habitatge s’inclou una segona modificació de planejament que Junts per Igualada defensa: “La modificació puntual de tot el barri del Rec que ja hem iniciat per convertir el rec en un barri híbrid: amb habitatge, serveis, comerç, i indústria. No volem canviar la morfologia del barri, perquè és la que li dona singularitat però hi hem d’aportar zones verdes, de serveis, d’habitatges.” Un projecte que es complementa amb el de la via blava que passarà pel riu, amb el de l’enllaç del Rec amb la ronda sud i amb els 3 M€ que s’han rebut d’Europa per canviar el barri.

És amb aquesta fórmula, que combina l’ús de les plantes baixes en carrers no comercials, la rehabilitació, la masoveria urbana i les noves promocions impulsades des de l’Ajuntament però a cost zero per als igualadins, que Junts per Igualada proposa la creació de 1.000 habitatges a la ciutat en els pròxims 10 anys.

Un nou Rec sense un nou POUM

L’alcaldable de Junts ha assegurat que per a tenir un nou barri del Rec “no cal fer un nou POUM, perquè per exemple, a les Comes què volen canviar, si no cal canviar res, igual que a altres parts de la ciutat? El que hem de fer és centrar tots els esforços al Rec, amb una modificació puntual”.

I ha indicat que l’aprovació d‘un POUM suposa 10 anys de tramitació, mentre que les modificacions puntuals son més àgils, eficients i “de cirurgia urbanística”.

Finalment Marc Castells ha posat també en valor el Pla Local d’habitatge aprovat en ple municipal “perquè marca les directrius de cap on han d’anar les polítiques d’habitatge al a nostra ciutat. És un gran instrument del que n’estem molt orgullosos”.