Junts per Igualada reclama l’ampliació de la FP a Igualada

El grup liderat per Marc Castells està treballant des de fa temps a favor de l’èxit educatiu i en contra de l’abandonament prematur. Segons dades de l’Idescat més del 16% de joves no estudia més enllà de l’ESO a Catalunya. Segons el grup municipal “aquesta és una dada molt greu, i Catalunya ha d’apostar clarament a favor d’una formació superior vinculada sobretot al teixit productiu del nostre país”. És per aquest motiu que Junts per Igualada va començar l’aposta ferma per la formació universitària el 2013 treballant de la mà de la Generalitat per fer possible dos campus universitaris a la ciutat, així com un total de 7 estudis post obligatoris en l’àmbit tecnològic, empresarial i de la salut. Aquesta aposta va ser complementada amb un hospital simulat únic al sud d’Europa, el 4DHealth gràcies a un ajut europeu, i el reconeixement d’Hospital Universitari a l’Hospital d’Igualada.

El grup que governa la ciutat explica que “L’aposta universitària està donant els seus fruits, i hem de seguir treballant en donar opcions als joves que trobin el seu camí. És per aquest motiu que vam fer un pas més en aquesta aposta pels estudis post obligatoris iniciant un nou grau superior de Formació Professional a l’escola municipal d’Art La Gaspar, per seguir oferint el millor futur pels joves de la nostra ciutat i d’arreu de Catalunya”.

Davant la gran demanda que va tenir el Milà i Fontanals a la preinscripció del curs passat, on més de 500 alumnes van quedar-se sense poder accedir a la primera opció escollida de formació professional, l’equip de govern va demanar a la Generalitat l’ampliació de l’institut així com l’ampliació dels estudis de formació professional tant d’aquest institut com també trobar altres fórmules per ampliar estudis en d’altres centres educatius de la ciutat. Ho van fer de la mà de la direcció del centre així com de la Unió Empresarial de l’Anoia i dels sindicats.

Les tinents d’alcalde Patrícia Illa i Carlota Carner han estat treballant amb experts arquitectes i amb l’institut per tenir redactat un pla funcional que dissenyi com ha de ser aquesta propera ampliació, per tal de facilitar la feina a la Generalitat i que s’iniciïn el més aviat possible aquestes obres. Les dues membres del grup Junts per Igualada expliquen que “hem iniciat aquesta tasca importantíssima que serà el primer pas perquè la Generalitat pugui ampliar el Milà, i treballem en aquesta línia per facilitar al màxim la implantació de nous estudis de formació professional a la nostra ciutat. Les administracions públiques hem de ser sempre facilitadores i treballar unides davant d’una necessitat de país”.