Junts i Som-hi pacten canvis en la recollida selectiva

El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, acompanyat del regidor d’Igualada Som-hi, Quim Roca, han anunciat aquest dimarts un pacte de ciutat que permetrà tirar endavant la modificació de contracte de recollida de residus implementant, entre d’altres actuacions, el porta a porta comercial, un augment dels dies d’obertura de la deixalleria i un reforç en la neteja i la recollida de voluminosos.

Vives ha explicat que aquesta millora en el contracte permetrà “seguir la línia de la feina feta en la recollida selectiva d’Igualada, que en els quatre últims anys ha passat del 27’5% al 38’2%”. El regidor ha posat d’exemple diverses campanyes impulsades des del departament de Medi Ambient i Comerç com les campanyes d’incentius i bonificacions “Reciclos” o “Mou-te pel zero” així com el repartiment de bujols i bosses per incrementar la recollida a les cases i les campanyes de civisme.

Vives ha assenyalat que cal fer un pas més per continuar avançant i assolir les xifres marcades des de la Unió Europea en la recollida selectiva d’un 50% ara i un 65% el 2035. Amb aquest objectiu en el ple d’ahir dimarts es va aprovar la modificació de contracte d’escombraries al ple que permetrà, ha assegurat Vives, “una important millora de la sostenibilitat mediambiental i l’estalvi econòmic de 475.000€ l’any 2023 i 500.000€ el 2024.”

Per la seva banda, Quim Roca, regidor d’Igualada Som-hi, ha exposat que aquest acord per augmentar la recollida selectiva d’Igualada “és una qüestió de ciutat i no de partits i l’entomem com a força que som amb vocació de govern. Amb aquest acord actuem en el context de lluita contra l’emergència climàtica i davant tots els requeriments de la Unió Europea al respecte”.

A banda de la millora mediambiental i l’estalvi econòmic que suposarà el canvi en la recollida porta a porta comercial, Roca ha volgut destacar altres millores que s’inclouen en aquesta modificació de contracte, com la revisió dels barems de la taxa d’escombraries dels establiments comercials que participaran en el porta a porta o l’ampliació de l’horari d’obertura de la deixalleria els diumenges al matí. Roca ha assegurat que aquesta “era una demanda de molts usuaris i usuàries que servirà per donar més facilitats a la ciutadania per utilitzar la deixalleria tots els dies a la setmana”.

Implantació del Porta a Porta comercial

La implantació de la recollida porta a porta comercial permetrà una millor classificació i separació dels residus d’establiments grans productors. Es proposarà la recollida als comerços en dies i hores determinades les fraccions concretes de: cartró, orgànica, rebuig, envasos i tèxtil sanitari. Ja s’ha fet una primera reunió amb les associacions de comerç per presentar el projecte. La proposta s’ha fet després de realitzar un estudi detallat per implementar la millor opció pels diferents comerços i també pels casos especials com pot ser el Mercat Municipal.

A banda, la modificació del Contracte de Recollida de Deixalles també implica la creació d’un servei de recollida d’esporga concertada, nous serveis escombrada al polígon, reforç de recollida de voluminosos, el reforç de dues escombradores que estaven malmeses perquè són del 2001 i l’obertura de la deixalleria els diumenges al matí.