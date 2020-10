Junts demana “rigor i concreció” en les baixes dels treballadors de fora la Conca afectats pel confinament

Després que Esquerra anunciés que el BOE ja reconeixia com a accident laboral la impossibilitat dels treballadors de fora de la Conca d’Òdena d’anar a treballar als municipis confinats, Junts per Igualada n’ha volgut fer diverses consideracions. La primera, diuen, és que “sobta que la diputada Carolina Telechea afirmi que les negociacions s’han fet amb discreció i sense politització mediàtica quan al mes de juny va ser ERC qui va fer una roda de premsa davant la porta de l’Ajuntament d’Igualada anunciant i donant per fet un acord que, tal com s’ha vist, encara era molt lluny de concretar-se”.

Des del partit de govern igualadí creuen que “no deixa de sorprendre que qui se suposa que ha treballat l’acord no tingui clar que, en aquest cas, siguin els ajuntaments de fora de la Conca els qui hagin d’expedir la documentació”. En aquest sentit, la setmana passada, Telechea interpel·lava directament a Marc Castells en una piulada perquè l’Ajuntament d’Igualada expedís els certificats amb celeritat.

Des de Junts per Igualada recorden que l’Ajuntament d’Igualada i els de la resta de municipis de la Conca d’Òdena afectats pel tancament perimetral ja van tramitar més de mil certificats quan van aconseguir resoldre el cas dels treballadors que no havien pogut sortir de la Conca per anar a treballar a fora.

El grup municipal de Junts acaba el seu comunicat demanant a ERC que “expliquin a les empreses, als autònoms i als ajuntaments afectats on, com i quan hauran de tramitar aquests certificats, que és el que realment interessa i preocupa els treballadors afectats, molt més enllà que les picabaralles polítiques. No sigui que les traves burocràtiques del Departament de Salut espatllin un bon anunci a algun partit. Demanem, doncs, rigor i concreció”.