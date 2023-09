Julio Manrique i Anna Sahun inicien la temporada del Teatre Municipal l’Ateneu

Després de l’exitosa temporada a la sala Villarroel de Barcelona la companyia Sixto Paz comença la gira catalana del seu espectacle “Cost de vida” a l’escenari del Teatre Municipal Ateneu d’Igualada el diumenge 17 de setembre, a les 6 de la tarda.

Interpretada per els actors Julio Manrique, Anna Sahun, Pau Roca i Katrin Vankova (nominada al premi revelació Teatre Barcelona 2023), Cost de vida és una faula urbana sobre la solitud i la necessitat que tenim de tenir cura els uns dels altres. L’obra, que li va valdre a la dramaturga Martyna Majok el Premi Pulitzer de Teatre l’any 2018, explora la nostra necessitat de connectar i ser estimats per sobre de qualsevol diferència.

L’Eddie (Julio Manrique), un camioner a l’atur, i la seva exdona, Ani (Anna Sahun), es retroben d’una manera inesperada després d’un accident terrible que l’ha deixat tetraplègica. La Jess (Katrin Vankova), filla d’immigrants, graduada universitària, pluriocupada, es troba en un moment desesperat quan es presenta a l’oferta de feina de cuidadora que ha publicat en John (Pau Roca), un investigador universitari brillant amb paràlisi cerebral.

A mesura que aquestes quatre vides tan diferents col·lideixen i s’entrellacen, els rols s’intercanvien, s’inverteixen i exposen: qui està realment cuidant de qui? Qui ajuda a qui? S’ha d’aprendre a deixar-se ajudar?

Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 € amb els seus descomptes habituals i es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat. o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala) c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre. Cal recordar que durant la setmana de l’espectacle els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros i que encara es poden adquirir abonaments per tota la temporada.