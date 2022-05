Júlia Bacardit i Biel Paino guanyen el Concurs de crítica teatral de la Mostra

El setè Concurs de crítica teatral infantil (primària) i juvenil (secundària i batxillerat) de Mostra Igualada, coorganitzat amb l’associació de crítics Recomana, ja té guanyadors. El primer premi en la categoria infantil ha recaigut en Biel Paino i Prat, de 9 anys i veí de Vilanova del Camí, per la crítica de l’espectacle Ella balla de MoskitasMuertas. En la categoria juvenil, el primer premi ha estat per Júlia Bacardit i Martínez, de 15 anys i veïna d’Igualada, pel seu text sobre Intempèrie d’EYE2030.

En la categoria infantil, el segon classificat és Jan Méndez i Navarro, d’11 anys i veí d’Igualada, per la crítica de l’espectacle Dis_Order de PereHosta. El tercer premi d’aquesta categoria ha quedat desert. Pel que fa a la categoria juvenil les crítiques premiades també han estat per articles sobre l’obra Intempèrie d’EYE2030. Berta Espín i Giménez, de 14 anys i veïna de Vilanova del Camí ha quedat en segona posició, mentre que Lídia Alonso i Reixachs, de 14 anys i veïna d’Igualada ha rebut el tercer guardó.

Els guardons consisteixen en un diploma i vals de compra dotats en 100, 50 i 25 euros, en funció de la classificació, gentilesa de les llibreries igualadines Bureau Vallée, Cal Rabell i Llegim…? Llibreria.

Enguany han format el jurat els crítics de Recomana Jordi Bordes, Martí Figueras, Marc Sabater, Martí Rossell i Núria Cañamares. Les crítiques guanyadores es poden llegir al web de Mostra Igualada.

La Mostra Igualada i l’Associació Recomana per a la promoció de les arts escèniques, integrada per més de 40 crítics del país, convoquen el concurs de crítica teatral amb l’objectiu de revaloritzar la mirada crítica dels espectadors i fomentar la pràctica d’aquest gènere. Per fer-ho, els faciliten uns consells bàsics sobre com fer una crítica i una plantilla amb els diferents camps d’anàlisi.