Júlia Bacardit i Biel Paino guanyen el 8è Concurs de crítica teatral de Mostra Igualada

El vuitè Concurs de crítica teatral infantil (primària) i juvenil (secundària i batxillerat) de Mostra Igualada, coorganitzat amb l’associació de crítics Recomana, ja té guanyadors. El primer premi en la categoria infantil ha recaigut en Biel Paino, de 10 anys i veí de Vilanova del Camí, per la crítica de l’espectacle + (suma) de Sound de Secà. En la categoria juvenil, el primer premi ha estat per a Júlia Bacardit, de 16 anys i veïna d’Igualada, pel seu text sobre Adeu, Jane! de Binomi.

En la categoria infantil, la segona classificada ha estat Blanca Vallverdú, de 12 anys i veïna d’Igualada, per la crítica de l’espectacle De tu a tu de Col·lectiu Mur. El tercer premi d’aquesta categoria ha quedat desert. Pel que fa a la categoria juvenil, el segon classificat ha estat Nil Bacardit, de 13 anys i veí d’Igualada, per la crítica sobre Adeu, Jane! de Binomi. El tercer guardó d’aquesta categoria ha estat per a Jan Méndez, de 12 anys i veí d’Igualada, pel seu text de l’espectacle Solar de Mos Maiorum.

Els guardons consisteixen en un diploma i vals de compra dotats en 100, 50 i 25 euros, en funció de la classificació, gentilesa de les llibreries igualadines Bureau Vallée, Cal Rabell i Llegim…? Llibreria, respectivament.

Enguany han format el jurat els crítics de Recomana Jordi Bordes, Martí Rossell i Núria Cañamares. Les crítiques guanyadores es poden llegir als webs de Mostra Igualada i Recomana.

La Mostra Igualada i l’Associació Recomana per a la promoció de les arts escèniques, integrada per més de 40 crítics del país, convoquen el concurs de crítica teatral amb l’objectiu de revaloritzar la mirada crítica dels espectadors i fomentar la pràctica d’aquest gènere. Per fer-ho, els faciliten uns consells bàsics sobre com fer una crítica i una plantilla amb els diferents camps d’anàlisi.

Mostra Igualada 2024

Mostra Igualada és la Fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que aplega milers d’espectadors a la capital de l’Anoia i que té com a objectius nodrir les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. Considerada Mercat estratègic de Catalunya, està organitzada per l’Ajuntament d’Igualada i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya. La 35a edició de la Mostra Igualada tindrà lloc de l’11 al 14 d’abril del 2024.