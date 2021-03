Juan Manuel Castro Prieto: un gran de la fotografia, a l’Estat espanyol, al FineArt 2021

En el marc del FineArt 2021, un amplíssim espai d’exposició, del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, acull i fa un notable reconeixement a l’obra del gran fotògraf madrileny Juan Manuel Castro Prieto, amb una extraordinària mostra, presentada amb el reclam de “Cespedosa”, Cespedosa de Tormes, el poble de la infància d’aquest artista. Un cop més, aquest lloc, el Museu, per la seva dimensió i el seu semblant industrial, es presta perfectament al lluïment de mostres tan excepcionals com aquesta; obrint-se cada vegada més a una acreditada programació al voltant de l’art contemporani.

Per a aquesta avinentesa, des de la inauguració –sense públic- del FineArt, el passat divendres, en aquest recinte -i al costat d’altres artistes- poden ser visitades unes magnifiques obres que evoquen llargues dècades del treball fotogràfic de Juan Manuel Castro Prieto, l’artista, Premi Nacional de Fotografia, 2015, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Promoción de Bellas Artes.

Una mirada atenta a l’exposició et passeja per un itinerari sentimental, amb múltiples fragments i elements personals de records, presentats gairebé a mode de memòria íntima. Així, des del petit al gran format, Castro ha anat processant tota aquesta presentació subratllant aquelles escenes, tan matemàticament capturades en el moment just, que evidencien un excel·lent domini de la càmera. Definitivament, l’artista, amb aquest recorregut tan personal i intrínsec ha creat el seu propi escenari, el seu més exclusiu teatre de la intimitat, des d’unes primeres fotografies que són un veritable àlbum de la seva família fins a aquelles que assenyalen la seva real evolució, on s’observa el transit del seu món interior per a accedir al món dels conceptes, els objectes i la seva simbologia.

Temàticament, a més de ser el poble de Cespedosa el lloc que millor retrata les seves arrels -encara que haguési nascut a Madrid- i que també li permet de desenvolupar el seu imaginari visual al llarg de diverses dècades; aquest indret –Cespedosa- apunta a ser l’epicentre de la seva ànima de fotògraf. “Allà, diu Castro, on hi anava des de petit, és on començo a fer fotografies; i, en contínues estades, sempre que hi vaig, aprofito per a capturar imatges de tot allò que em porta records”. I, afegeix: “No he parat de fer fotos, veient com el meu univers d’imatges anava evolucionant d’acord amb com jo evolucionava, tècnicament, com a fotògraf”.

Quant al contingut d’aquesta extensa exposició no és gens difícil de verificar una certificada evolució -com a artista- que va des d’unes primeres instantànies de tall més aviat plàstic, colorista i amanerat, treballs molt intuïtius amb marques d’altres artistes, fins a passar pel blanc i negre, en format quadrat. Seguidament ja vénen unes més recents conversions estètiques i conceptuals molt més ambicioses en les quals -en tots els casos- s’hi explica alguna cosa; alhora que s’observa l’ingrés de Castro a les fotografies en color, el capítol que majorment l’ocupa a l’actualitat.

Juan Manuel Castro Prieto (Madrid, 1958) és en els seus orígens un fotògraf autodidacta, que amb un immens treball personal i una consolidada formació pròpia va entrar, al seu dia, a la Reial Societat Fotogràfica de Madrid. En aquesta entitat va poder perseguir alguns coneixements d’una forma més reglada, a més de descobrir que hi havia un altre món de la fotografia més enllà de les seves ja -en el seu haver- fenomenals realitzacions.