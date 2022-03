Joves ramaders volen reintroduir vaques lleteres a l’Anoia

La crisi del sector lleter ha fet que, en els últims 20 anys, a Catalunya hagin desaparegut 7 de cada 10 granges de llet. A l’Anoia, com a moltes altres comarques, s’han extingit i ja no en queda cap. Ara, un projecte impulsat per dos joves de Santa Margarida de Montbui, Ecomercaderet -que ja fa cinc anys que es dedica a l’horta ecològica-, vol incorporar un petit ramat de vaques lleteres per vendre llet i làctics de forma directa. Per fer-ho possible, han engegat una campanya de micromecenatge amb què volen reunir els 30.000 euros que necessiten per fer les instal·lacions. “Anem contracorrent, però el corrent actual no porta enlloc: el futur passa per la sobirania alimentària”, explica a l’ACN Adrià Solé, un dels impulsors.

El ramat d’Ecomercaderet tindrà entre sis i vuit vaques, les justes per subministrar el mercat de proximitat on ja fa anys que distribueixen productes d’horta. Volen vendre llet i productes làctics com iogurts, mató, mantega o gelats, entre d’altres. “La idea és tancar el cercle”, ha explicat Solé.

Per tirar-ho endavant, han sembrat set hectàrees de pastura amb gran diversitat de plantes, que se sumen a les vuit de bosc que té la finca. Faran una gestió rotacional de la pastura, en parcel·les petites i per períodes curts, sense erosionar el sòl i per regenerar-ne la fertilitat, ja que, segons Solé, està “empobrida” després de dècades de monocultiu i l’ús d’agroquímics. Ara els queda la part de les instal·lacions. Necessiten comprar un tanc de llet i construir una pallissa per guardar el farratge, una sala de munyir, un femer i un obrador. Per construir les instal·lacions, utilitzaran fusta de pi blanc que han tallat a la finca. I per reunir els diners necessaris per tirar endavant les instal·lacions, han engegat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma ‘Goteo’. El suflé de la pandèmia

Solé explica que la pandèmia va fer veure la importància del producte local i de proximitat, però lamenta que ara hi ha hagut una davallada. “La pandèmia va servir per obrir els ulls, però encara hi ha molta gent que viu a un ritme que li fa complicat adaptar-se a aquest tipus de consum. Ha estat un pas, però se n’han de fer molts més”, subratlla. En aquest sentit, Solé explica que “hi ha un procés desvalorització de l’alimentació, la gent es pensa que el menjar ha de ser barat, però si és bo pel medi ambient i les persones, té un cost i s’ha de pagar”. Segons Solé, el futur de l’agricultura i la ramaderia passa per projectes com el que gestiona. “És important pel canvi climàtic i perquè l’agricultura regenerativa i la gestió de les pastures pot fixar molt carboni i és pràcticament l’única solució que tenim per intentar frenar la crisi climàtica. Els fertilitzants químics dependents de gas natural no són per sempre i s’estan erosionant les terres, cada cop es perd més sòl fèrtil”, explica. Ecomercaderet fa cinc anys que funciona a Santa Margarida de Montbui. Cada setmana, reparteixen una trentena de cistelles amb ous i verdura ecològica, i també distribueixen a grups de consum i restaurants de la comarca.