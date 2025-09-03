Joves d’Igualada participen en un taller “exprés” per crear un curtmetratge col·lectiu, des del guió fins al muntatge

Crear un curtmetratge des de zero en una setmana. Aquest és el repte al qual s’enfronten una quinzena de joves d’Igualada d’entre 13 i 17 anys que participen al projecte de creació cinematogràfica Contraplà, impulsat per Catalunya Film Festivals amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Durant cinc matins, els joves aprenen les fases de creació, des del guió fins al muntatge final, amb l’acompanyament d’un equip de cineastes professionals de la cooperativa CàmeresiAcció. “Veuen quin és el rol que més els agrada i aprenen a treballar en grup”, explica a l’ACN una de les professores, Irai Matamala. El taller és gratuït i arribarà a 7 municipis barcelonins. El resultat es veurà en alguns festivals d’arreu del país, com el Zoom d’Igualada.
La pressió social dels joves és el tema que un dels grups participants ha escollit per al seu curtmetratge. “Ho hem de fer tot nosaltres des de zero, des del guió, la gravació fins a la realització final, és un procés complex perquè som joves de diferents edats”, explica a l’ACN Emma Vidal, de 16 anys. Creu que el fet de ser gratuït i poder aprendre totes aquestes tècniques amb altres joves fan que sigui una experiència “molt interessant”. Segons diu, “és una manera artística d’explicar problemes, situacions de la vida quotidiana”.
Malgrat que molts no es coneixen entre ells, l’interès per al cinema és el principal element en comú. Eloi Camps, de 12 anys, ja experimenta amb la fotografia i el vídeo en el seu temps lliure. El taller, però, és un salt endavant per a ell. “Quan he començat a veure càmeres i micros, m’ha pujat l’adrenalina de cop i m’he emocionat bastant”, assegura.
Una eina per a l’empoderament dels joves
El projecte, batejat amb el nom de Contraplà, vol acostar la cultura a aquests joves i oferir l’oportunitat de ser-ne partícips a l’hora d’expressar-se lliurement. Així, es basa en la idea de la cultura com a procés transformador i busca oferir un enfocament comunitari i territorial per a la promoció de la igualtat, la inclusió i la cohesió social.
Una de les professores del taller és Irai Matamala, de la cooperativa CàmeresiAcció, que explica que la barreja de perfils no és un problema. “Hi ha qui està més interessat en qüestions tècniques que poden ser més difícils o sempre hi ha qui vol actuar o que ja ho ha fet prèviament, sempre acabem trobant la manera i és molt xulo de veure”, assegura.
Abans de posar-se a treballar amb material professional, se’ls explica com és tot el procés. “Primer de tot veuen tots els rols que es necessiten a l’hora de fer un curtmetratge i després destinarem dos dies a la gravació”, afegeix. Entre els diferents subgrups, hi ha el que s’encarregarà del guió sobre la temàtica que vulguin i un altre de més tècnic, centrat en la gravació. “Hi ha opcions per a tots els gustos”, afirma la professora, tot dient que és una “experiència exprés”.
Des de l’Ajuntament, aplaudeixen la iniciativa. La regidora de Barris, Patrícia Illa, creu que és una activitat molt idònia per als joves perquè ho treballen “entre iguals”. El resultat, diu, són projectes “molt interessants” sobre temes que els preocupen, com ara la bulímia, les malalties mentals o la seguretat en l’espai públic. Els curtmetratges resultants es podran veure al festival Zoom d’Igualada i a la resta de festivals adherits al projecte (D’A, El Meu Primer Festival, In-Edit, Inclús, L’Alternativa, La GRAN Pantalla i Mecal). Així mateix, la regidora també destaca que són els joves els que trien els llocs on rodaran, un element que també els permet conèixer millor la ciutat.
El projecte Contraplà s’ha desplegat a un total de set municipis de la província de Barcelona i compta també amb la implicació d’equipaments públics i entitats locals. Segons els organitzadors, cada peça audiovisual és una “oportunitat” per “repensar el món i trencar estereotips” i, al mateix temps, construir imaginaris col·lectius “més justos i plurals”.
En el cas d’Igualada, hi ha 16 joves inscrits i 10 en llista d’espera per si sortís una segona convocatòria. El taller va començar l’1 de setembre i finalitzarà aquest divendres.