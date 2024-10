Joves anoiencs reben la beca Impulsa per poder cursar FP

Per aquest nou curs, 12 joves amb motivació però en situació de vulnerabilitat socioeconòmica són becats a l’Anoia per poder cursar estudis de Formació Professional gràcies a la Beca Impulsa, sumant un total acumulat en aquesta comarca de 12 joves. Aquests joves, un any més i com a part del Mètode Impulsa, comptaran amb la complicitat de 12 mentors perquè, de forma voluntària, els acompanyin en el seu pas per la Fundació Impulsa, esdevenint una persona clau de suport acadèmic, així com en el seu desenvolupament humà. A més a més, enguany la Fundació compta amb la col·laboració de 7 centres educatius per acompanyar els joves al seu pas a la Formació Professional i tornarà a comptar amb el suport de diferents entitats del territori perquè els joves puguin fer accions de voluntariat.

L’acte de presentació de parelles es va realitzar aquest dissabte al Centre Cívic Nord, d’Igualada. Xavier Carles, Ambaixador de la Fundació Impulsa a l’Anoia, comenta “Estem molt satisfets de com es va desenvolupar el primer any d’aterratge de la Fundació Impulsa a l’Anoia. Enguany comencem un curs nou, i ja seran 12 els joves que rebran la beca Impulsa i estaran acompanyats integralment per la Fundació. Per a tots ells, el fet de rebre l’ajuda d’Impulsa és una oportunitat única per poder estudiar un cicle d’FP, forjar-se un millor futur professional i créixer i desenvolupar-se a nivell personal.”

A nivell global, la Fundació Impulsa becarà i acompanyarà a 335 joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmica perquè puguin cursar un Cicle de Formació Professional. En aquesta edició, comptarem amb la participació de prop de 250 mentors, els quals estaran acompanyats en tot moment per l’equip psicopedagògic de l’entitat, que fa un seguiment exhaustiu tant del jove, com de la relació de mentoria que s’estableix.

El curs 2024-25 comença amb la incorporació d’un nou territori, el Gironès, sumant ja un total de 9 comarques on actua la Fundació Impulsa (Osona, Garrotxa, Berguedà, Moianès, Vallès Occidental, Bages, Baix Empordà, Anoia i Gironès).

La Fundació ofereix als joves un acompanyament integral: econòmic, a través del finançament dels estudis de Formació Professional; tecnològic, amb la donació d’un ordinador portàtil; humà, amb formacions transversals i el voluntariat a una entitat del territori; social, amb l’acompanyament d’una persona mentora, i laboral, amb orientació, formacions i estades formatives i inserció a empreses.

Els programes Impulsa es desenvolupen amb el suport d’una àmplia xarxa d’agents compromesos: més de 200 Organitzacions Impulsores formades per empreses, fundacions, administracions públiques i persones individuals, que contribueixen a fer possible el projecte. I també amb la col·laboració de centres educatius, entitats i voluntaris que participen del desenvolupament del Mètode Impulsa.

Com a novetat, aquest curs els joves que tinguin una major dificultat per seguir el curs acadèmic, comptaran amb un reforç escolar per part de la Fundació, el qual ha de permetre garantir un bon seguiment dels estudis i donar-los les eines necessàries per assolir els resultats acadèmics esperats.

En els últims anys hem incorporat algunes visites puntuals a empreses dins l’itinerari formatiu dels joves. I enguany, per reforçar encara més aquest vincle amb el mon laboral, s’oferirà als Impulsers una visita mensual a alguna companyia. Aquesta activitat els permetrà apropar-se al seu futur professional i resoldre dubtes relacionats amb la seva sortida professional.

Per últim, aquest curs 2024 – 2025 és molt especial per a la Fundació Impulsa, ja que celebrem 10 anys des del nostre naixement. En tots aquests anys, hem becat i acompanyat més de 650 joves, dels quals més d’un 80% s’han graduat d’un cicle d’FP, molt per sobre de la mitjana catalana, que se situa en un 50%. Per commemorar l’èxit d’aquesta primera dècada, programarem diferents activitats al llarg del curs.

Per a més informació de la Fundació Impulsa es pot consultar la Memòria d’Activitat del curs 2023 – 2024.