Joventut programa tallers, cursos i nous serveis per aquesta primavera

El Servei de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada ha presentat la programació de primavera estiu amb una oferta variada de cursos, tallers i activitats per a tots els cursos. El tret de sortida d’aquesta nova programació serà el dia 9 d’abril al Parc Central amb una jornada de Portes Obertes on es podran provar totes les activitats de manera gratuïta i després qui vulgui podrà inscriure’s a la que més els agradi.

La regidora de joventut, Carlota Carner, ha animat a tots els joves de la ciutat a “participar d’aquesta activitat per conèixer de prop les activitats que es fan als equipaments juvenils de la ciutat”.

La nova programació inclou, el curs de Director de Lleure, una oportunitat única perquè els joves adquireixin una formació molt demandada en el sector, a un preu molt competitiu i a la seva pròpia ciutat. Durant la Setmana Santa també es faran cursos per crear aplicacions mòbils o anar en BTT, i cursos diversos durant la primavera de manualitats, esports o xerrades informatives També es reactiva el punt de trobada de l’equipament juvenil la Kaserna, amb els divendres game, un espai per gaudir, jugant i fent tornejos amb altres joves com tu.

Carner ha posat en valor l’oferta per als joves que s’ofereix a la ciutat destacant el fet que, a banda de la Kaserna, Igualada suma en aquesta programació el nou equipament de Cal Badia. Un nou espai que, segons Carner, “ampliarà l’oferta de cursos i tallers apropant-los a més barris de la ciutat per fer que tots els joves d’Igualada puguin participar activament de l’oferta d’activitats programades per ells”.