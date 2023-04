Josep Maria Pou protagonitza “El Pare” aquest diumenge a l’Ateneu

Aquest diumenge a les 18h, al Teatre Municipal Ateneu, Josep Maria Pou es posa en la pell del protagonista d’El Pare’, del francès Florian Zeller, una obra estremidora sobre l’Alzheimer.

Pou interpreta a l’Andreu, un home de setanta-sis anys, culte, sorneguer i tossut, que està perdent la memòria, però es resisteix a acceptar cap mena d’ajuda i rebutja tots els cuidadors que la seva filla, l’Anna, intenta contractar. A mesura que tracta de donar sentit a les seves circumstàncies canviants, l’Andreu comença a dubtar dels seus éssers estimats, de la seva ment i, fins i tot, de la seva pròpia vivència de la realitat.

‘El Pare’ és una producció del Teatre Romea a partir de l’obra ‘Le Père’, de Florian Zeller, traduïda per Joan Sellent, dirigida per Josep Maria Mestres i amb una escenografia creada per Paco Azorín. Acompanyant Josep Maria Pou sobre l’escenari hi seran Rosa Renom (filla del protagonista), Josep Julien (el gendre), Victòria Pagès, Pep Pla i Mireia Illamola.

Les entrades de l’espectacle “El Pare” tenen un preu de 20, 18 i 15€, amb els descomptes habituals, i els menors de 25 anys poden adquirir entrades a 5€ durant aquesta setmana.