Josep Llopart es presenta aquest dijous com a candidat de Junts a Piera

Demà dijous Junts per Piera celebrarà l’acte de presentació oficial, on donarà a conèixer els seus objectius i la seva proposta política de cara a les properes eleccions municipals. En aquest acte, també es presentarà oficialment el candidat de Junts per Piera, Josep Llopart, qui ha estat regidor i alcalde de l’Ajuntament de Piera els últims anys, i els primers noms de la llista electoral.

L’acte de presentació tindrà lloc al Teatre Foment de Piera, on tothom està convidat a assistir i conèixer de primera mà les propostes i projectes que Junts per Piera vol dur a terme en la propera legislatura. Aquesta presentació servirà com a punt de partida per a una campanya electoral “transparent, participativa i amb un clar enfocament en les necessitats dels habitants de Piera”, comenten.

Amb Josep Llopart com a candidat, el partit aspira a continuar el seu lideratge al capdavant de l’Ajuntament de Piera “per seguir transformant i millorant la qualitat de vida dels seus habitants”.