La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades va rebre prop de 10.000 visitants

Al voltant de 10.000 persones es van reunir a Igualada per gaudir de la celebració de la desena edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades (JGPO), organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant. Deu anys donant veu als coneixements etnobotànics tradicionals i ajudant a transformar el model agroalimentari des de l’esforç, l’estima i el respecte.
Per a aquesta 10a edició el programa comprenia més de 100 activitats repartides en diferents blocs (activitats familiars, tallers d’adults, activitats infantils, xerrades tècniques, xerrades aplicades, etnobotànica en directe, píndoles etnobotàniques, degustacions, actuacions musicals, escenari infantil i sortides etnobotàniques).
També la fira de productes silvestres i varietats tradicionals oblidades ha reunit un centenar de paradistes. Però 10 anys no se celebren cada dia, per això, la Jornada d’enguany ha estat marcada per un seguit d’activitats especials i un munt de sorpreses.
Jornada especial
Durant tota la jornada, els assistents han pogut participar de la gimcana silvestre, que plantejava 10 questions al voltant de l’etnobotànica. Aquells que han encertat totes les respostes, han entrat en el sorteig d’un lot dels 5 volums de ‘El llibre de les plantes silvestres comestibles’.
A la Plaça del Gasògen, s’ha celebrat el brindis dels 10 anys, amenitzat per l’Esperanceta de casa Gassia i amb parlaments de 10 persones clau en la trajectòria de la Jornada. Des de persones que formen part de la organització des de la primera edició (2016), fins a voluntàries que no han fallat mai. I també d’altres que actualment formen part de la Junta i l’equip del Col·lectiu Eixarcolant.
Un dels moments més espectaculars ha estat la presentació del pastís del desè aniversari: una estructura de fusta de grans dimensions amb 800 magdalenes, decorades amb motius silvestres. D’aquestes 800 unitats, 10 contenien una sorpresa a dins, una fava. Les 10 persones que han trobat la fava, han guanyat un lot de productes d’Eixarcolant.
També durant tota la Jornada, s’ha elaborat un Mural participatiu amb llana tintada amb tints vegetals. Tothom qui ha volgut ha pogut participar en aquesta creació artística de 10 metres de llarg. No us en perdeu el resultat (imatges adjuntes).
Més de cent voluntaris i mostra de cinema
Un any més, la Jornada no hauria estat possible sense els voluntaris i voluntàries, que des de dijous passat han estat treballant perquè tot estigués a punt. Han estat més de 100 persones realitzant diverses tasques abans, durant i després de la Jornada.
Tot i que la Jornada ja ha passat, la 3a edició de la Mostra de cinema etnobotànic segueix rodant, amb un programa organitzat de forma col·laborativa pels nodes del Col·lectiu Eixarcolant, que portaran a terme més de 40 passis, col·loquis i activitats etnobotàniques complementàries, per tots els territoris de parla catalana.
Setze pel·lícules documentals sobre camps, plats i mercats, que exploren la relació entre les persones i les plantes, fent especial èmfasi en la rellevància d’aquesta relació per a estructurar i transformar els nostres sistemes agroalimentaris.
Aquest programa forma part de la 15a Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya, de la (OPEI) un programa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar el programa de les projeccions, que s’allargaran fins el desembre arreu del territori de parla catalana, a través del web d’Eixarcolant.
La Jornada ha esdevingut un referent pioner, tant a nivell català com estatal, per donar a conèixer l’etnobotànica i mostrar a la ciutadania el gran potencial que tenen les plantes oblidades (silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals) per ajudar a transformar els sistemes de producció, distribució i de consum d’aliments actual per uns més sostenibles, ètics i justos.