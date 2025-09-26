La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades celebra 10 anys aquest dissabte

Dissabte 27 de setembre el Col·lectiu Eixarcolant celebrarà a Igualada la 10a edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Per a aquesta 10a edició s’esperen més de 200 parades, activitats, tallers i xerrades. A més, podrem gaudir de nou del dinar silvestre, les actuacions musicals i enguany, d’una gimcana molt especial durant la Jornada.
Durant aquests 10 anys, s’han celebrat més de 860 activitats, entre tallers, ponències, degustacions i més. Milers de persones s’han passejat per la fira o han participat de les diferents propostes i més de 1.100 voluntaris i voluntàries han ajudat a fer-ho possible. Per tot plegat, la 10a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades arriba carregada de sorpreses per celebrar aquests deu anys, amb activitats especials, premis i molt més.
Activitats especials
D’una banda, tots aquells que ho desitgin, podran participar de la Gimcana silvestre. Per participar només caldrà adreçar-se al punt d’informació 2, on hi haurà preparats uns ventalls amb l’explicació de la gimcana i 10 preguntes o reptes que els participants hauran de resoldre. Un cop enllestida la gimcana, caldrà tornar al punt d’informació 2, i si totes les respostes són correctes, entraran en el sorteig d’un lot dels cinc Llibres de les plantes silvestres comestibles.
D’altra banda, durant tota la Jornada, es crearà un mural col·lectiu de grans dimensions, elaborat amb llana tintada amb tintures naturals.
A les 14:30h, tindrà lloc el brindis col·lectiu, a la Plaça del Gasògen d’Igualada.
I finalment, l’equip d’alimentació ha preparat unes postres carregades de sorpreses, concretament 10 premis amagats en 10 de les més de 800 unitats que s’elaboraran. Totes aquelles persones a qui els toqui la sorpresa, guanyaran directament un lot de productes d’Eixarcolant.
Tot i que moltes de les activitats de la jornada són gratuïtes, requereixen d’inscripció. Ja es pot consultar el programa i realitzar la inscripció a les diferents activitats a través de la pàgina d’eixarcolant.cat/jornada. La inscripció al dinar (tres torns) també es realitza a través de la mateixa pàgina.
Enguany es torna a celebrar la 3a edició de la Mostra de cinema etnobotànic, amb un programa organitzat de forma col·laborativa pels nodes del Col·lectiu Eixarcolant, que portaran a terme més de 40 passis, col·loquis i activitats etnobotàniques complementàries, per tots els territoris de parla catalana.
Setze pel·lícules documentals sobre camps, plats i mercats, que exploren la relació entre les persones i les plantes, fent especial èmfasi en la rellevància d’aquesta relació per a estructurar i transformar els nostres sistemes agroalimentaris.
Aquest programa forma part de la 15a Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya, de la (OPEI) un programa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar el programa de les projeccions, que s’allargaran fins el desembre arreu del territori de parla catalana, a través del web d’Eixarcolant.
La Jornada ha esdevingut un referent pioner, tant a nivell català com estatal, per donar a conèixer l’etnobotànica i mostrar a la ciutadania el gran potencial que tenen les plantes oblidades (silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals) per ajudar a transformar els sistemes de producció, distribució i de consum d’aliments actual per uns més sostenibles, ètics i justos.