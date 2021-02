Jornada electoral 14-F: Igualada ja té totes les meses constituïdes

Aquest 14 de febrer és viu la jornada electoral més excepcional des del restabliment de la democràcia. Ja ho va ser la darrere, enmig de l’aplicació del 155, amb presos polítics i exiliats de feia només tres mesos. Però les d’aquest diumenge estan convocades després de la inhabilitació del President Torra, enmig d’una pandèmia i amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lant un decret del govern que volia aplaçar-les fins el 30 de maig.

Davant la situació sanitària i amb la gran quantitat de reclamacions que s’havien presentat per no assistir a les meses electorals, hi havia certa preocupació per com s’iniciaria la jornada electoral, però a 2/4 de 10 del matí ja hi havia totes les meses d’Igualada constituïdes i els 97% del conjunt de la comarca

Avui, a l’Anoia hi ha 90.495 persones cridades a votar i a les llistes electorals hi ha més candidats que mai amb possibilitats d’entrar, sis en concret. Àngels Chacón i Marc Castells pel PDeCAT, Alba Vergés i David Alquézar per Esquerra, Judit Guàrdia per Junts i Jordi Riba pel PSC.