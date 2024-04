Jordi Riba ocuparà el lloc número 13 a la llista del PSC de Salvador Illa

L’actual diputat del PSC per l’Anoia al Parlament, l’igualadí Jordi Riba, serà el número 13 a la llista que encapçala Salvador Illa per les eleccions al Parlament del pròxim 12 de maig. Amb aquesta posició, el PSC Anoia millora de manera substancial la seva posició a la llista com a resultat de la feina feta durant la darrera legislatura.

Recordem que Riba ha format part de l’equip negociador del PSC pels Pressupostos de la Generalitat i ha treballat en la millora de serveis sanitaris, educatius i d’infraestructures a l’Anoia amb iniciatives parlamentàries que han tingut en compte les necessitats de la comarca i ha estat el president de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament. Riba té moltes possibilitats, segons algunes fonts, d’esdevenir un alt càrrec d’un possible govern amb Illa com a futur President de la Generalitat.

El polític igualadí explica que “és un honor poder comptar amb la confiança dels companys del PSC per repetir com a candidat al Parlament en l’equip liderat per Salvador Illa. Vull poder continuar treballant per la comarca i pel conjunt de Catalunya com aquesta darrera legislatura”.

Jordi Riba és llicenciat en Història, Ciències Polítiques i Funció Gerencial de l’Administració Pública. D’altra banda, a més, ha estat tinent d’alcalde amb els governs d’esquerres i de progrés de l’Entesa per Igualada en diferents àrees i portaveu del grup municipal dels Socialistes d’Igualada al llarg de dos mandats a l’Ajuntament.

La representació anoienca per les eleccions del 12M a la llista del PSC també la integren Isis Abad, regidora a l’Ajuntament de Masquefa, com a número 62; i Carme González, alcaldessa de Piera, com a número 82. Isis Abad, secretària jurídica en l’àmbit professional, és regidora de govern i regidora de Barris i Cicles de Vida a Masquefa. Finalment, Carme González, empresària en l’àmbit professional, és alcaldessa de Piera i consellera d’Igualtat i Joventut al Consell Comarcal.