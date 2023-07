Jordi Parcerisas (Junts), nou president del Consell Comarcal de l’Anoia per un pacte amb el PSC

L’hostalatenc Jordi Parcerisas i Valls (Junts) ha estat proclamat avui nou president del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’un pacte amb el PSC, que el mantindrà en el càrrec els propers dos anys, quan serà substituït per l’alcaldessa de Vilanova del Camí, la socialista Noemí Trucharte, fins al final del mandat el maig de 2027. Junts i PSC, doncs, revaliden l’acord que ja van signar el 2019. El ple d’investituda del Consell Comarcal ha tingut lloc avui divendres al migdia a la seu de la plaça Sant Miquel d’Igualada.

Parcerisas, que curiosament va guanyar les eleccions municipals als Hostalets de Pierola però s’ha quedat a l’oposició a conseqüència d’un pacte entre el PSC i ERC, amb el seu germà Gerard a les files republicanes, ha obtingut el suport dels 19 consellers juntaires i socialistes, mentre que els representants d’Esquerra, la Cup, Ara Montbui Vox s’han votat a ells mateixos. Precisament l’alcalde d’Hostalets, Gerard Parcerisas, havia de ser conseller comarcal, però va renunciar a darrera hora. A l’acte d’investidura hi havia la presència de l’expresident Joan Vich, dels exvicepresidents Jaume Guixà i Jordi Cuadras, però no del fins ara president, el masquefí Xavier Boquete, ni tampoc de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells.

Queixes del passat

El representant d’Ara Montbui, Jordi Boria, explicava en el seu discurs que “tenim per davant molts reptes, com els resoldre els conflictes laborals interns de la casa, però nosaltres estenem la mà al govern per ajudar en el què calgui. Nosaltres som veïns de Montbui, no venim a fer carrera política, ni a perpetuar-nos en cadires. És bo obrir portes i deixar entrar aire fresc”. El portaveu de la Cup, l’igualadí Pau Ortínez, deia que “veiem que es repeteix la sociovergència al Consell, un model de mala gestió i propaganda que no ens agrada. A més, el pacte no serveix per a l’alliberament nacional, ni per afavorir el dret a decidir”. També a l’oposició, el castellolinenc Joan Serra (Erc), explicava que “en el passat mandat el Consell va tenir un mal govern. En els darrers mesos, va ser un complet desgavell, amb problemes molt greus amb el personal, amb gerència i intervenció. Ens tocarà ser molt seriosos i responsables, però ens hagués agradat un govern d’esquerres, i sobretot renovat. Nosaltres, dels 10 consellers, vuit són nous”.

El socialista calafí Josep Casulleras defensava que “la nostra missió és forçar aliances i impulsar accions en benefici de la comarca. Junts i PSC comptem amb 128 regidors i 19 consellers, i tenim l’objectiu de governar amb rigor i estabilitat”, al mateix temps que “treballarem molt fort per a fomentar l’ocupació a l’Anoia”, i apel.lava a “defensar i enfortir el sentiment de pertinença a l’Anoia”. El vilanoví Jordi Baron (Junts) apostava en el seu discurs “per la reducció de les desigualtats, per afavorir el desenvolupament sostenible, estant al costat de tots els pobles de la comarca. Estem convençuts que aconseguirem grans fites en els propers quatre anys”.

En el seu primer discurs com a president, Jordi Parcerisas, de 30 anys d’edat, reconeixia que “no era el meu objectiu ser el president del Consell Comarcal. Jo volia ser alcalde del meu poble. Vaig guanyar, però un pacte ho va impedir. Aquest mèrit li tocava a d’altres companys, però hi ha hagut una aposta per fer un relleu generacional. Espero estar a l’alçada”. Parcerisas va explicar una mica quina era la seva visió de l’Anoia -“té quatre realitats molt diferents”- i va referir-se als inicis industrials del nostre territori, de manera que “va convertir-se en un referent d’aquella revolució industrial que es va viure i va posar Catalunya al mapa. Allò ens ha de servir per impulsar-nos en el futur. Per què no podem liderar nosaltres la remuntada en la creació de llocs de treball, de la recuperació industrial, de la millora dels boscos, de convertir-nos en un referent turístic, de convertir el riu Anoia en una ribera fluvial d’excel.lència? De nosaltres depén recuperar el prestigi del Consell Comarcal i de l’Anoia”.

El ple es va acabar amb un llarg aplaudiment al nou president, amb un benvingut “fair play” de tots els grups. A fora, hi va haver foto de govern, però no de tots els 33 consellers. La Cup i Erc es van negar a fotografiar-se al costat del representant de Vox.