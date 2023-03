Jordi Madrid (ex-alcalde d’ERC) i Marc Romeu (ex-candidat de Junts) arriben a un acord per anar plegats a les properes municipals a Piera

Estem a la recta final de la legislatura i els partits polítics i agrupacions ultimen les seves candidatures. Aquest és el cas de SOM PIERA, un nou partit polític que hi presentarà candidatura.

És en aquest context que Jordi Madrid (alcalde en dues legislatures per ERC) i Marc Romeu (ex-cap de llista de Junts) han decidit unir les seves forces encapçalant un nou projecte on s’hi sumen persones de diferents àmbits, socials, econòmics, culturals, ja siguin del nucli urbà o dels diferents barris i pobles del municipi, en una candidatura 100% independent i transversal. Marc Romeu, que compartirà protagonisme amb el candidat, ha declarat: “A hores d’ara ja podem confirmar que la llista electoral està pràcticament tancada i que la rebuda a les xarxes i als carrers és molt positiva”.

Tots dos s’han sentit menystinguts d’alguna manera dins dels seus partits de referència i han decidit fer un pas endavant fora d’ells, perquè senten que tenen moltes coses a dir en el context municipal, “tenim les ganes i la força per continuar ajudant a fer de Piera un lloc millor”, han declarat.

Marc Romeu i la militància de Junts mai van validar la moció de censura en contra de l’alcalde Jordi Madrid. “Anys després els nostres camins s’han creuat i creiem que és una bona manera d’aprofitar-ho”, ha dit Marc Romeu. “Tenir un cap de llista amb l’experiència del Jordi és vital per ajudar a fer créixer aquest nou projecte”. Per la seva banda l’alcaldable de la nova formació posa l’accent en aprofitar la seva experiència “per intentar superar les enormes dificultats que els poders de l’Estat han col·locat dins d’alguns Ajuntaments com Piera”.

Finalment, el Jordi Madrid comenta que “l’acord ha sigut fàcil, en Marc té una llarga experiència en l’administració pública i això ens donarà credibilitat en la gestió. Piera és el nostre què, és el nostre quan i és el nostre com. Ens mereixem una gestió responsable i sobretot àgil. Piera és el més important del nostre projecte i d’aquí va sorgir el nom amb el que presentem candidatura …SOM PIERA”.