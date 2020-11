Jordi Madrid dimiteix com a alcalde carregant amb molta duresa contra Josep Llopart

Jordi Madrid, fins aquest matí alcalde de Piera, ha anunciat aquest dijous que presenta la seva dimissió, després que el passat cap de setmana s’anunciés una moció de censura per rellevar-lo impulsada per Junts, PSC i Ara és Demà.

Jordi Madrid: “He triat malament el company d’equip, jo vaig ser un dels avaladors del Llopart en aquest pacte, aquesta decisió mereix la meva dimissió.” — Martí Coral 🍂🌧️ (@marticoral) November 26, 2020

En la roda de premsa ha explicat els motius de la seva dimissió i ha carregat amb duresa contra el fins ara company de govern, cap de llista de Junts i primer tinent d’alcalde de la ciutat, Josep Llopart. Segons explica el company de Ràdio Piera, Martí Coral, Jordi Madrid ha comentat que “he triat malament el company d’equip, jo vaig ser un dels avaladors del Llopart en aquest pacte, aquesta decisió mereix la meva dimissió”, i ha afegit que “sóc conscient que en aquest projecte no hi puc ser, però tampoc pot ser-hi Josep Llopart”. No ha estat l’únic dard que ha llençat contra el cap de files de Junts, de qui n’ha criticat que es sumés a la moció de censura, “és una cosa tant deslleial… És una traïció en tota regla, una persona que traeix al seu amic, al seu alcalde, al seu govern, al seu poble, pot fer d’alcalde? Jo crec que no”.

El fins aquest dijous alcalde de Piera ha comentat que ja fa uns dies va rebre diverses trucades de la direcció central d’Esquerra avisant-lo de la moció i que preguntar sobre el tema a Josep Llopart aquest li va negar que fos veritat dues vegades, “fins que a la tercera ho va admetre”.

Sobre les denúncies que hi ha contra seu a l’Oficina Antifrau, Madrid ha repetit el que ja va comentar quan es va conèixer el cas, “estic a antifrau per tramitar unes targetes moneder durant el Nadal, per als nens que tenen beques menjador.” A més, ha defensat la seva gestió al capdavant del govern municipal en els últims anys “diuen que no hi ha lideratge. Penso que amb els equips que hem fet, hem aconseguit fer de Piera la capital de l’Anoia sud: hem liderat l’inici de les vies verdes, vam aconseguir que ens fessin un gran CAP, vam fer un eix comercial a Piera…”