Jordi Cuadras vol “recuperar l’orgull de ser una ciutat segura”

Igualada Som-hi (PSC-Comuns) ha fet un seguit de propostes un cop s’ha iniciat la redacció del Pla Local de Seguretat. Un Pla que va reclamar que es redactés després de destapar que feia 10 anys que el govern de Junts l’havia promès i no estava fet. La formació progressista recorda que aquest no és un tema de partits, sinó que és un tema de ciutat i referma la seva voluntat de mà estesa per a trobar solucions i acords davant la creixent preocupació que existeix.

Igualada Som-hi fa diferents propostes per millorar la seguretat com patrulles a peu, potenciar la policia de barri, agents cívics de nit, campanyes informatives i sobretot prevenció, coeducació, espais d’intercanvi i de debat per evitar certs comportaments abans no sigui massa tard i que la ciutat s’adhereixi a l’aplicació mòbil M7 Citizen Security com ja han fet una dotzena de municipis catalans per prevenir agressions sexuals al carrer amb un avís que la possible víctima envia directe a la Policia Local amb un sol clic al telèfon per geolocalització.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras apunta que “obrint el debat podrien sortir moltes més idees. Sempre hem ofert i oferim la nostra mà estesa per resoldre el problema posar el focus, sobretot, en la prevenció. I és que no neguem que sigui un tema complex i segurament difícil però si el govern de Junts no l’aborda ni el reconeix, la seva complexitat i dificultat creixerà. Volem recuperar l’orgull de viure en una Igualada segura”.

Cuadras detalla que “és un debat que està a peu de carrer, és una preocupació que ens traslladen moltes veïnes i veïns a cada visita que fem als diferents barris de la nostra ciutat i és un assumpte que el nostre grup municipal plantegem de manera recurrent al Ple. La paradoxa és que ens trobem que el govern de Marc Castells nega el problema i, és més, acusa de demagògia aquells qui demanem actuar i fer-hi front. Aquesta no és l’actitud responsable que voldríem del govern de la nostra ciutat i que, a més, amb la seva inacció ha fet que Igualada no tingui Pla Local de Seguretat malgrat haver-lo promès pel 2012. Reclamem seriositat, sensibilitat i respostes a la ciutadania i ens oferim a acordar-ho de manera transversal”.

El regidor d’Igualada Som-hi Quim Roca afegeix que “nosaltres sempre hem dit i diem que la seguretat no és un tema de partits, sinó que és un tema de ciutat on tots hem de ser capaços d’aportar propostes per resoldre la inseguretat que pateixen molts barris. La sensació de descontrol que hi ha a Igualada s’ha d’eradicar perquè això vol dir veïnes i veïns preocupats, comerciants intranquils i una realitat molt allunyada de la Igualada segura que volem. I això vol dir afrontar com acabar amb robatoris, actes vandàlics, agressions, sorolls i incivisme”.