Jordi Cuadras proposa crear un nou complex esportiu a l’Avinguda Catalunya

El candidat a l’alcaldia d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha anunciat la proposta per crear un Complex Esportiu a l’avinguda de Catalunya si guanya les eleccions municipals del proper 28 de maig. El Complex proposat per la plataforma inclou una piscina d’estiu i d’hivern, un pavelló amb pista polivalent i una pista d’hoquei.

La proposta neix després de la idea que el Complex de les Comes, després de 35 anys de la seva inauguració, es troba saturat. El nou Complex Esportiu de l’avinguda de Catalunya, a més, se situaria al costat de l’Espai d’Oci per Joves que Igualada Som-hi ja va presentar fa dos mesos i que també proposa ubicar al costat del Parc Central tot convertint el solar buit que va del Parc Central fins a Can Busqué en un espai d’esport i d’oci per Igualada.

Jordi Cuadras, explica que “ens fa molta il·lusió poder oferir a Igualada aquest projecte per crear un Complex Esportiu a l’avinguda de Catalunya. Atenem una demanda dels clubs i entitats esportives que ara han de fer molts esforços per quadrar horaris i tenir espai a les instal·lacions de les Comes. Proposem fer un pas endavant i crear un nou complex que complementi les Comes en un altre punt de la ciutat com és l’avinguda de Catalunya. Volem facilitar el dia a dia dels clubs d’Igualada i donar-los els espais que mereixen perquè puguin fer la seva activitat amb normalitat”.

Cuadras detalla que “amb la creació d’aquest Complex estarem equilibrant, també, Igualada, ja que el pavelló de les Comes es troba al nord de la ciutat, a l’oest hi ha l’Estadi Atlètic, el Molí Nou i l’Infinit, i a l’est d’Igualada no hi ha cap equipament d’aquestes característiques. Per tant, el Complex Esportiu que proposem a l’avinguda de Catalunya supleix també aquesta mancança. A més, hi haurà una piscina d’estiu, cosa que dota d’una piscina tota la zona dels barris de les Comes, Poble Sec, les Flors, Montserrat i Sant Crist, que són barris als quals les piscines d’estiu del Molí Nou i l’Infinit els queden molt lluny”.

El membre de la llista d’Igualada Som-hi, Anselm Pasquina, explica que “creiem al 100% en aquest projecte, ja que l’esport és vida i salut. En aquest complex esportiu que proposem podrà venir-hi gent jove, famílies i gent gran. Gent de totes les edats i condicions. Volem que la ciutadania d’Igualada gaudeixi de l’esport perquè és una eina bàsica per millorar i fer avançar la nostra ciutat”.