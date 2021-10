Jordi Cuadras marca la creació d’ocupació com a gran repte a solucionar

Amb la sala de les Encavallades del Museu de la Pell amb l’aforament complet, el grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) ha iniciat el curs polític amb la presentació de les propostes que formen part del seu model de ciutat sota el nom “Tornem a fer avançar Igualada”.

El regidor portaveu Jordi Cuadras ha explicat davant de més de 150 persones, entre les quals també hi havia presidents de diferents entitats de la ciutat, quina Igualada s’imagina i com aconseguir-la tot fent un repàs a tots els àmbits i sectors de la ciutat. En cada un d’ells Cuadras ha analitzat el moment actual i el de futur amb un clar missatge d’esperança: “Els millors anys d’Igualada no han passat, sinó que estan per venir i sabem com fer-ho. S’obre un nou temps i hi ha una oportunitat per replantejar-se què volem fer amb Igualada a la sortida d’aquesta enorme crisi. Si hi ha algun moment per assentar les bases del que volem ser, aquest és ara i sense deixar ningú enrere”.

La conferència “Igualada avui i demà” de Cuadras ha desgranat totes aquells aspectes del dia a dia que Igualada necessita canviar per a tornar a avançar i que ressalta que el seu equip coneix “a peu de carrer, visitant els barris i parlant amb la gent”: estat dels barris, lluitar per l’equitat en l’educació, descentralitzar la cultura, accés a l’habitatge, comerç, Mercat de la Masuca, obrir els equipaments que el govern ha pagat i té tancats com el Centre Cívic Nord o l’Escorxador, mobilitat verda per bicis i vianants, neteja de la ciutat i altres.

Jordi Cuadras ha centrat la part central de conferència en com aconseguir la creació de llocs de treball com a principal punt per a tornar a fer avançar la ciutat “pensant en les 2.304 persones que ara mateix estan a l’atur i també amb els 9.000 joves que tenim. Si la propera generació té futur a Igualada, Igualada tindrà futur”.

L’atur a l’Anoia està per sobre de les comarques veïnes dins la província de Barcelona. Gairebé la meitat dels treballadors marxen cada dia a treballar fora de la comarca. I la renda familiar disponible és de les tres més baixes de la província. En aquest sentit, ha lamentat que no s’hagi complert cap de les promeses de Marc Castells d’atraure inversions industrials i que en 10 anys no hagi estat capaç de portar cap gran empresa. Per Cuadras això passa perquè no s’ha resolt la planificació industrial de la Conca: “Com a ciutat no podem posar-nos de perfil per por al que diran, hem d’exercir el nostre paper i això és el que no s’està fent. Les entitats empresarials i els sindicats han sortit a defensar més la indústria pel nostre territori que no pas l’Ajuntament”.

Igualada Som-hi proposa “una Igualada que sigui la porta d’entrada de l’Àrea Metropolitana de Barcelona des de l’interior de la península i estar presents a la taula de decisions de l’entorn metropolità per captar oportunitats. Ser capaços d’aconseguir una cohesió dels municipis de la Conca d’Òdena per a construir la ciutat més gran a l’interior del país entre Barcelona i Lleida. Ser capaços d’aliar-nos amb el Port de Barcelona i el Port Sec de Saragossa per reclamar, junts, una línia de tren que els uneixi i que passi per Igualada, el tren gran”. Jordi Cuadras destaca que “no ens hem de conformar a veure passar mercaderies per l’autovia o pel futur tren que reclamem. Volem que tinguin origen i destí a la Conca d’Òdena. El no a tot ens està condemnant com a territori: la gent necessita feina i no haver de marxar a treballar a fora. Ho diem sense complexes: necessitem la indústria per a prosperar com a territori”.

A més de reclamar la necessitat de planificar la Conca per atraure inversions davant el fet que el 90% del sòl industrial de la comarca està ja esgotat, Cuadras també explica que “hem de crear feina en sectors de futur. Identifiquem tres sectors on es necessita poc temps de formació per fer bé la feina, cosa importantíssima perquè la gent que està a l’atur pugui tornar al mercat laboral amb rapidesa: el de l’atenció a l’envelliment i les cures, el de la instal·lació de plaques fotovoltaiques i el de la rehabilitació d’habitatge”.

Jordi Cuadras ha tancat aquesta part explicant que “aquells que dediquem uns anys de la nostra vida a la política, hem de ser generosos prenent decisions que segur que no veurem fetes realitat però que cal que prenem perquè els que vinguin darrere nostre sí que les vegin. Probablement ens pot desgastar però si una decisió que ens desgasta l’avui ens fa guanyar el demà, us dic amb tota fermesa que si soc l’alcalde d’Igualada la prendré sense cap por”.

Portes endins, la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta marca el POUM com la gran eina per a planificar la ciutat. Cuadras destaca que “mentre no s’actualitza el POUM hi ha interessos privats que hi guanyen. A nosaltres ja ens està bé que aquesta gent guanyi el que vulgui però només si també hi guanya tothom. Un govern ha de vetllar per l’interès general i no per l’interès particular”.

Jordi Cuadras recorda que “el POUM no són quatre ratlles sobre un mapa. El POUM és el gran instrument per equilibrar la ciutat i frenar desigualtats. El POUM vol dir parlar d’habitatge, d’equipaments, de places i carrers, del barri del Rec i de com tornar a la vida zones fosques i buides de la ciutat”. Pel que fa al Rec, Igualada Som-hi planteja que “cap ciutat de la nostra mida té un barri per on reinventar-se. Volem que el Rec sigui el primer barri 100% verd de Catalunya i que sigui exemple de com han de ser les ciutats del futur”.

A falta d’un any i mig per les eleccions municipals, Jordi Cuadras també ha fet aquesta crida: “Aquest model de ciutat que proposem per tornar a fer avançar Igualada no volem que sigui el nostre perquè no podem fer-lo realitat només nosaltres, sinó que volem que sigui el de molta gent, el de la ciutat sencera, perquè per avançar les ciutats necessiten de l’esforç de tothom.”

La benvinguda a l’acte “Tornem a fer avançar Igualada” l’ha fet la regidora Montse Montaña, que ha recordat quin és el significat de la paraula Ajuntament: “El seu significat primer que va més enllà de l’ús habitual d’òrgan que governa un municipi. La seva arrel és el concepte ajuntar o el que és igual unir, crear, ordenar com a contraposició al caos. I quest esperit d’ajuntar és el que ara fa dos anys ens va portar a crear aquesta coalició electoral, ens vam ajuntar PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta donant lloc a Igualada Som-hi per què tenim un projecte que es diu Igualada”.