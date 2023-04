Jordi Cuadras es marca la creació d’ocupació com un dels grans objectius

El candidat a l’alcaldia per Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha presentat, aquesta setmana, les seves propostes en matèria d’economia i creació d’ocupació de cara a les eleccions municipals del 28 de maig acompanyat de la número 6 de la seva candidatura, l’empresària igualadina Sonia Mesas.

Cuadras afirma que “si soc el proper alcalde d’Igualada, l’economia i la creació d’ocupació tornarà a ser una prioritat pel govern de la nostra ciutat. Junts va entrar a l’Ajuntament fa 12 anys prometent noves inversions i que seria el govern més industrialista de la història. Després de tres mandats no s’ha complert cap ni una d’aquestes promeses i ara veiem com Marc Castells ja parla d’altres coses i l’economia ha desaparegut del seu discurs. Nosaltres tornarem a posar sobre de la taula l’activitat econòmica com una prioritat, en positiu i sense falses promeses. Tenim molt clar que qui crea feina és l’empresa privada i batallarem perquè els empresaris de la nostra ciutat puguin fer-ho amb facilitat i n’hi hagi de fora que tinguin ganes d’invertir a Igualada”.

Sonia Mesas remarca que “treballaré al màxim perquè la figura de l’empresari a Igualada sigui visible. Ens hem de fer visibles, ja que Igualada està ben situada i es qüestió de treballar per aconseguir els objectius per afavorir l’economia i la creació d’ocupació a la nostra ciutat. Sabem que hi ha empresaris amb projectes nous i enriquidors, que poden generar feina i hem d’aconseguir que puguin ser una realitat. Serem el millor aliat per facilitar el camí perquè les persones amb iniciativa puguin fer realitat els projectes que creïn ocupació”.

En aquest sentit, una de les propostes d’Igualada Som-hi és posar en marxa una finestreta única per agilitzar els tràmits que depenen de l’Ajuntament davant l’obertura de qualsevol negoci, o qualsevol canvi o tràmit en un que estigui en marxa, amb un sol interlocutor que coordini tots els departaments implicats.

Igualada Som-hi proposa crear ocupació en quatre àmbits de creixement i en els quals la ciutat pot ser referent: la indústria, la rehabilitació d’habitatge, l’economia verda i l’atenció a les persones: “són quatre sectors en els quals Igualada pot ser competitiva i són sectors amb bones perspectives de futur pels quals cal apostar. A més, són sectors en els perfils de les persones de la nostra ciutat que hi ha a l’atur hi poden encaixar fàcilment amb una formació ràpida”, remarquen.

Jordi Cuadras explica que “volem que Igualada tingui futur i Igualada només tindrà futur si les persones que hi viuen i, sobretot els joves, hi tenen futur. I això vol dir poder-hi treballar i poder fer el projecte vital aquí. Em preocupa i m’ocupa, com la gran majoria de les igualadines i els igualadins, que tinguem un atur superior al de la mitjana de la província de Barcelona, unes rendes més baixes que la mitjana i que 16.000 persones de la nostra ciutat i comarca marxin cada dia a treballar fora de l’Anoia”.

Tren gran i ampliació Milà

Un altre dels projecte claus d’Igualada Som-hi per atraure i generar activitat econòmica és la construcció del Tren gran. Al mes de gener, Jordi Cuadras ja va presentar un Pla per aconseguir construir una línia que vagi de Cervera a Martorell i que enllaci les actuals línies de tren que arriben fins a aquestes dues ciutats perquè, passant per Igualada, neixi una nova línia de passatgers i mercaderies que comuniqui amb Barcelona en 40 minuts i amb Lleida tot connectat els pols econòmics que Igualada té a est i oest com són el Port de Barcelona i el Port Sec de Saragossa.

En l’àmbit de l’ocupació Igualada Som-hi també marca com a prioritat reclamar i aconseguir l’ampliació de l’Institut Milà i Fontanals de formació professional per garantir que cap alumne es quedi sense plaça, ja que des de fa tres cursos centenars d’alumnes es queden sense lloc per estudiar per falta de places. A més, també marca apostar per la formació contínua i els certificats de professionalitat.