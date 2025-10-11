Un Jordi Bosch en estat de gràcia protagonitza ‘Mort d’un comediant’ a l’Ateneu d’Igualada

Guillem Clua (L’oreneta) ha escrit una carta d’amor a l’ofici teatral i a la paraula: Mort d’un comediant. El director calafí Josep Maria Mestres dirigeix aquest muntatge que es podrà veure al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada el diumenge 12 d’octubre, a les 6 de la tarda.
L’obra és una producció del teatre Romea, que ha rebut grans elogis del públic i la crítica especialitzada per la qualitat del text, l’afinada direcció i la impressionant interpretació de Jordi Bosch (nominat al millor actor als premis Butaca de teatre de Catalunya (2025), a qui acompanyen Mercè Pons i Francesc Marginet Sensada (Duo Fàcil). L’escenografia és de Joan Sabaté, el vestuari de Bàrbara Glaenzel, la il·luminació de Kiko Planas i l’espai sonor de Jordi Bonet.
Mort d’un comediant
Adri (Marginet), un jove cuidador d’avis, comença a treballar a casa de Llorenç Cardona (Bosch), un dels actors més respectats i estimats de Catalunya. El primer dia, la seva neboda Miranda (Pons) l’adverteix que per conservar la feina haurà de seguir un munt de normes que van més enllà de les seves tasques habituals: en la recta final de la seva vida, Llorenç sembla haver perdut el cap i a vegades decideix comportar-se com els personatges que ha interpretat durant la seva dilatada carrera i obliga Adri a seguir-li el corrent.
Al llarg de la seva convivència, en Llorenç encarna tota mena de personatges mítics a mesura que va establint una relació cada cop més estreta amb el seu cuidador, que acabarà descobrint la veritable raó per la qual el vell actor ha trobat un refugi en la ficció teatral per fugir d’una realitat a la qual és incapaç d’enfrontar-se.
Com diu Guillem Clua: “Tots som uns comediants. Ens passem la vida interpretant el paper d’allò que volem ser. La nostra identitat es basa en un guió que hem escrit per a nosaltres mateixos i que no parem de recitar en un assaig constant, amb un objectiu idèntic al que tenia jo quan escrivia aquesta peça: gaudir de la funció i sortir del teatre amb un somriure als llavis.”
Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 € amb els descomptes habituals. Es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala c. Garcia Fossas, 2) i, des d’una hora abans el mateix dia de la funció, a la taquilla del teatre. Aquesta setmana, els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a 5 euros.
El proper espectacle de la programació estable és El principi d’Arquimedes, de Josep Maria Miró, protagonitzat per l’actor Igualadí Marc Tarrida. El diumenge 26 d’octubre podrem veure aquesta producció, del Teatre Texas, que ha rebut el premi al Millor espectacle de proximitat als Premis Teatre Barcelona 2025.