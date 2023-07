Jordi Alba visita el seu Campus de Fàtima

L’exjugador del Barça, Jordi Alba, va visitar aquest dilluns a la tarda els jugadors i jugadores que participen al seu campus de futbol a Fàtima. Alba va ensenyar-los alguns trucs i va compartir una estona de la tarda amb ells.

La presència del jugador a Igualada, que no va ser anunciada als mitjans de comunicació, es va produir pocs dies després que s’anunciés el seu fitxatge per l’Inter de Miami, on Alba compartirà vestidor amb els seus antics companys al Barça, Leo Messi i Sergio Busquets.

L’alcalde d’Igualada i la regidora d’Esports de la ciutat, Marc Castells i Patrícia Illa, també es van apropar fins al nou camp de gespa del Fàtima per trobar-se de manera distesa amb l’exjugador blaugrana.