Jorba convocarà una doble consulta popular sobre el polígon del Parc Tecnològic i la implementació de renovables

L’Ajuntament de Jorba assumirà i ampliarà la proposta de la plataforma ciutadana Jorba Reflexiona de convocatòria d’una consulta popular no referendària en relació a l’ampliació de sòl industrial del municipi per ubicar-hi en part el Parc Tecnològic i Empresarial previst en el Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO).

La proposta l’han presentada conjuntament tots els regidors del municipi, que entenen que “la maduresa i l’experiència de l’administració i, sobretot, de l’administració municipal, en els processos electorals fa que sigui el marc idoni per tirar endavant la iniciativa d’una consulta popular no referendària com la que ha sol·licitat Jorba Reflexiona”. El fet que la consulta sigui institucional també estalviarà a la plataforma el procés de recollida i validació de signatures previst a la llei.

L’alcalde de Jorba David Sànchez explica que “la voluntat d’aquesta proposta és aprofitar la consulta per conèixer també com pensen els veïns que ha de ser el model de futur del municipi i quines vies prefereixen per crear-hi llocs de treball. Volem posar al centre del debat el model de poble i volem que la consulta serveixi perquè tothom expliqui el seu model”. Així, els jorbencs podran donar la seva opinió sobre la necessitat d’atraure nova indústria, sobre la classificació de sòl industrial i sobre els projectes d’instal·lacions d’energies renovables previstos al municipi.

En les properes setmanes tindrà lloc la celebració del ple en el que es previst aprovar la iniciativa institucional amb el consens de tots els membres electes i es debatrà la data i les preguntes del referèndum.

La plataforma Jorba Reflexiona va presentar el mes de febrer passat una sol·licitud perquè el consistori iniciés els tràmits d’una consulta popular no referendària per preguntar als jorbencs si estarien d’acord en destinar nou sòl a usos industrials dins del terme municipal de Jorba, més enllà de l’aprovat al POUM del 2015, que ja incloïa noves hectàrees de sòl industrial.