Jorba comença les obres de construcció d’un circuit de ‘pumptrack’

L’Ajuntament de Jorba ha començat les obres de construcció d’un circuit de ‘pumptrack’ al carrer de la Sort, i està previst que s’acabin al llarg d’aquest mateix mes de maig. Les obres també inclouen l’arranjament de la zona, situada al mateix carrer de la Sort que s’habilitarà com a un aparcament públic i pròxim a l’escola, la llar i el consultori.

Un ‘pumptrack’ és un circuit pavimentat amb salts, peralts i diferents relleus dissenyat per a circular-hi bicicletes de cros, també les poden utilitzar infants, joves, famílies i esportistes en bicicleta, patinet, patins, ‘skate’, ‘longboard’ i qualsevol tipus de vehicle d’aquestes característiques no motoritzat.

El circuit estarà situat en paral·lel al camí existent, on hi haurà l’entrada, i comptarà amb un cartell en què s’indicaran les recomanacions i normativa d’ús de la instal·lació. El recorregut començarà amb una recta llarga per agafar velocitat, una zona amb corbes suaus i dues corbes àmplies situades de manera que el desnivell de la parcel·la afecti el més mínim a la fluïdesa del traçat, que estarà marcat per circular en un sol sentit. Les corbes i obstacles estan pensats també per garantir la seguretat i per atendre les diversitats de ritmes, nivells i edats dels diferents usuaris. L’espai també disposarà de marges i espais de seguretat.

Aquest circuit compta amb una inversió de prop de 50.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona.